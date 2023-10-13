MIRROR壓軸勁歌熱舞　AK爆拍團綜吹水吹天光

《ViuTV 2024》節目發布會今日（13日在九展舉行，包括MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L、周家怡、鄧麗欣等出席。COLLAR以勁歌熱舞打頭陣揭開序幕，隨後介紹來年劇集，ViuTV預告明年將有7套劇集包括《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》、《出租大叔》、《無人之境》、《弊傢伙 我要去祓魔》、《反起跑線聯盟2》、《17年命運週期》、《島嶼協奏曲》推出。宣傳片中《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》的陳澤文與廖子妤有咀嘴親熱場面；主演《17年命運週期》的楊樂文餘演外賣仔，更透露姜濤會客串演出；《島嶼協奏曲》由鄧麗欣、邱士縉對演出，Stephy指相當享受到台灣拍攝的節奏，沒有香港那種快。

ERROR則到台灣拍攝《究竟讀緊乜》，他們修讀香港沒有的冷門科目，好似「調理農務系」與家禽家畜上堂，肥仔被取笑最似與牛牛打成一片。眾人又體驗殯儀系，其中一位成員更要瞓棺材扮死，何啟華表示：「我哋要學習尊重死者，點同家屬相處。」至於193則投訴：「傳聞中傳理系好多靚女，但好失望。」

至於，MIRROR則壓軸出場介紹為成軍5周年到澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》，12子跳唱《Catch A Vibe》後喘住氣接受訪問，Lokman上氣唔接下氣指在澳洲拍攝後大家也不願瞓，齊齊睇星星傾偈。AK則指今次旅程後肝酵素增加，因為大家也不願瞓，傾了好多偈。Tiger則請觀眾留意Mirror成員對高空的反應。 最後盧瀚霆與呂爵宣傳將播出的《社內相親》，Edan指劇集甜蜜又有戀愛Feel，盧瀚霆則說：「希望大家同我哋一齊有戀愛感覺。」