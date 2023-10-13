吳婉芳二仔胡智同打得火熱　網晒愛的紋身

1986年香港小姐亞軍吳婉芳，育有三名子女。大仔胡智略、二仔胡智同（Lynus）和孻女妹妹胡智晴（Helen）。今年26歲的二仔Lynus，畢業於牛津大學的他熱愛健身和運動，一副帥臉和爆肌身材甚受歡迎。去年大搞藝術展又開設健身室，被譽為城中筍盤。其感情生活一直保持低調。

昨日（12日）熱愛紋身的Lynus透過社交平台分享騷肌肉和紋身的照片，並表示9月為紋身月：「September = tattoo month.」本身已有多個紋身圖案的他，上月增添四個，包括一條蛇、疑似古羅馬男子、抽像天使翼加圖陣，以及兩隻愛犬畫像的紋身。當中亦被發現出現了「chunny」的紋身，雖然面積小但相當搶眼。翻查其社交網，她之前亦曾上載一張有很多人的照片，其中一位正寫上「chunny」，並寫上「Family」字句。「chunny」的社交平台雖然非公開，但頭像正是與胡智同最愛的雪橇犬合影。見她留了一頭長髮，眼睛大而亮麗，相當清純，網民指與胡智同郎才女貌。其實Lynus亦曾上載與女友的合照，冧爆留言稱女友是「beautiful and kind honey」盡情放閃。

胡智同的大嫂也搞笑地以英語留言：「我不覺得有人看第一張照片時會留意你那些紋身。」妹妹Helen則表示：「可否也紋上我的BB照片？」