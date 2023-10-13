區瑞強音樂騷搵麥潔文夫妻撐場　江華直言家陣半退休

由「民歌王子」區瑞強（Albert）主持的港台節目《2000靚歌再重聚》，於晚上（13日）舉行「公共廣播九十五年-真經典靚歌再重聚」音樂會，Albert更邀得藝人江華與歌手太太麥潔文（Kitman）齊齊以歌會友，他表示二人與港台甚有淵源，故邀請他倆到來絕對合適：「江華未入行前已經喺港台拍劇，Kitman就因為喺歌唱比賽唱廣播劇主題曲《簾捲西風》而入行。」他指為今次音樂會預備了很多電台廣播劇及節目主題曲送給觀眾：「最犀利嘅係一個冇時間性、冇內容、冇策劃嘅現場觀眾點唱環節。」他笑言並不擔心要唱那首歌，反而擔心不夠時間。談到他早前邀請了Kitman女兒陳薔天上節目即場獻唱，Albert大讚她盡得媽咪遺傳：「唔係個個都可以現場唱㗎，仲要唱幾個鐘喎。」

江華則打趣表示原先不敢出席，但Albert邀請到他一定要來支持，他表示會獻唱自己主演的經典電視劇《九五至尊》主題曲《彩構步》：「練咗20年啦隻歌，哈哈！」談到近況，他指每天起床負責煮早餐，下午到街市買餸，笑指是半退休生活，問到會否有戲癮？他坦言沒有興趣：「你畀咩劇我拍呢？我又唔夠膽咁招積話拍過晒所有劇種，但真係諗唔到，同埋拍劇太辛苦啦，6張啦！」太太Kitman亦坦言心痛：「拍劇成日早追晚再晚追早，心痛㗎！」江華聞言即表示「冧晒」，還著記者以後要多點訪問太太，相當搞笑。問到Kitman近況？她笑言自己也是半退休：「有教學生，久唔久都有出表演，好難掉得低嘅，因為粉絲都有掛住我，所以會同佢哋見下面。」江華指唱歌比起拍劇舒服，鼓勵太太要繼續唱歌。