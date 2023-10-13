靚偈癡女　床上鬥搶韁

日本AV界兩位極品癡女楓富愛及藤森里穗，邊個有實力成為癡女天后呢？（互聯網）

為咗滿足AV迷，好多女優都會將演出風格變得愈來愈搶韁，形成癡女派女優火速增加嘅現象。今日就為大家帶來兩位極品癡女楓富愛及藤森里穗嚟比併一下，睇吓邊個有實力成為癡女天后啦！

高挑腿長

日本AV大廠S1擁有好多頂級女優，包括小宵虎南、奧田咲、小島南等，都係有身材有美貌又有實力，至於佢哋嘅師妹楓富愛亦同樣質素超班！

今年21歲嘅佢，雙眼電力十足，配埋姊系氣質嘅面孔，認真夠晒綺麗迷人。佢仲係一位長腿姐姐，身高5呎7吋，雙腿又長又靚，而纖巧嘅身材之上更有一對彈力十足嘅極品F奶，加埋細緻又白滑嘅肌膚，真係難得一見嘅高挑美乳佳人！愛妹喺2021年投身AV界，以S1專屬女優身份活躍至今，佢表示讀高中時偷偷欣賞AV作品，仲養成自慰習慣，繼而對性愛渴求愈來愈大，所以下海拍AV搵班AV男優滿足自己嘅需索！事實上，佢嘅床上表現夠主動搶韁，不過就唔會如狼似虎咁喪嗒男優，令人睇落感覺舒服好多！

楓富愛

年齡：22歲

身高：5呎7吋

三圍：36F-24-34

魔性迷人

提到演出好睇嘅癡女派女優，現役女優當中實力數一數二嘅，應該都係得藤森里穗喇！今年26歲嘅佢，一副姊系面孔美艷得嚟，散發出勾魂攝魄嘅魔性魅力，同曾經叱咤風雲嘅魔性之女里美尤莉亞有幾分相似，而且佢身材火辣，前凸後趷腰又幼，呢副靚偈夠晒吸引！

里穗喺2013年展開AV女優生涯，但係出道冇幾耐就神秘消失，到2017年先再蒲頭，更連番改藝名，但係都唔能夠將人氣谷起。直至2020年，佢改用現時名字，加上「改頭換面」執靚之後，終於令人氣急升！同時佢將演出風格癡女化，以玩弄男優為樂嘅態度，加上狂野又放蕩嘅床上動作，成功增加演出嘅精彩度，咁就梗係得到AV迷嘅支持啦！

藤森里穗

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：35F-24-35

第1回合

鬥美色

楓富愛身材高挑又夠靚女，的確係不可多得嘅尤物，至於藤森里穗雖然比佢矮少少，但係面上散發魔性魅力，身材仲又弗又有凹凸感，真係好難分到高低！

第2回合

鬥飢渴

雖然楓富愛嘅演出夠主動，不過動作唔會太激烈，多數都係不徐不疾咁用各種方式刺激男優，而藤森里穗就唔同喇，佢屬於如狼似虎型，擒住男優就要嚟個覆天翻地嘅激戰，飢渴度爆晒燈！

第3回合

鬥表現

出道多年嘅藤森里穗，對於各種床技都非常熟練，不過楓富愛演出時能夠將不同調情動作及床上功夫，都表現得有節奏又優雅，做到不慍不火，床上表現更值得欣賞。

兩女比併打和

藤森里穗同楓富愛兩位癡女都夠索又好身材，床上表現亦一樣咁好睇，要分高低的確好困難，好在我哋AV迷唔使揀，可以兩位女優都可以欣賞晒！