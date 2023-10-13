講到最能夠產生制服誘惑效果嘅服裝，其中女僕服必定榜上有名，原因在於女僕嘅形象聽教聽話，如果佢哋反客為主，主動出擊挑逗你，相信一定冇人會拒絕，就好似今日介紹嘅3部四仔作品咁喇！

走光色誘

因乜嘢事個新嚟嘅女僕，經常偷望男主人，而男主人又發現擺放底褲嘅櫃桶成日畀人摷過呢？講緊係Bang Bros Productions出品嘅《My Dirty Maid #21》劇情，由Mona Azar、Alita Lee、Lilly Hall等靚女脫星參演，佢哋化身成外表斯文，內裏Open嘅女僕，無時無刻都會有性幻想。有一日，佢哋見到男主人胯下神兵後歡喜若狂，經常扮走光嚟色誘對方，搞到男主人慾火焚身，立即展開一場激情十足嘅床戰，加上脫星嘅豪放演出，一個字：正！

另有企圖

作為城中富豪嘅你，豪宅需要請女僕，咁啱有索女嚟應徵，點可能唔請佢吖！不過發生喺Pleasure Productions推出嘅《Maid For Cock》入面，原來呢位女僕係另有企圖㗎！搵來Lexi Belle、Alexis Texas、Lizzie Tucker等多位人氣脫星演出，故事講佢哋獲聘做富豪女僕後，日頭安分守己，夜晚則潛入男主人間房意圖不軌，原來佢哋一早知道對方有另類性癖，決定以此為契機，以身體換上飛上枝頭變鳳凰嘅機會。

後宮爭鬥

豪宅內有一班寂寞女僕，而單身男主人健碩又成熟，孤男慾女共處一屋，跟住事態會如何發展？想知嘅話，就要睇呢套由四仔名導Fumigalli執導，片廠Hustler出品嘅《Crazy Fxxxing Teen Maids #2》喇！雖然上集係零劇情，但今集卻變成情慾喜劇，新鮮感十足之餘，演出脫星更係要青春青春，要巨乳有巨乳，每位都係各有賣點，總有一個令你勁有Feel！此外，故事性亦相當豐富，唔止有鹹濕女僕勾引男主人，仲有後宮爭鬥及情慾亂鬥，娛樂性夠晒豐富。

碟評

女僕制服係人氣服裝三甲之一，故此相關主題作品勁多，而喺今次推介嘅3套作品中，《My Dirty Maid #21》更係人氣最勁，必睇首選。不過如果鍾意睇劇情嘅話，就唔可以錯過《Maid For Cock》及《Crazy Fxxxing Teen Maids #2》喇！