【是日通勝】

農曆八月三十

癸卯年 壬戌月 乙巳日

吉時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、安床、裁衣

忌：栽種、出行、修倉

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：12、25、31

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

金牛座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

雙子座：愛情上有遇人不淑的情況，必須保持理智。

巨蟹座：勿只顧享樂，有閒錢應拿來幫助有需要的人。

獅子座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

處女座：人逢好運精神爽，讓自己做些感興趣的事。

天秤座：愛情運極好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

天蠍座：頭腦精明，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

人馬座：生活多阻滯，遇疑難要問清楚，勿自作聰明。

山羊座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

水瓶座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

雙魚座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 人緣佳

（跌）豬 麻煩多

鼠：謀事要做好兩手準備，才能處變不驚。

牛：改善人緣好時機，若有聚會不妨出席。

虎：運勢低迷，工作不順，經濟壓力沉重。

兔：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

龍：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

蛇：心態良好，做事認真，成功指日可待。

馬：有些事情看不透，易被人牽着鼻子走。

羊：做人要保持謙虛，勿被快樂沖昏頭腦。

猴：心情靚，與好朋友分享，可帶來好運。

雞：貴人運強，可從聚會中獲得有利資訊。

狗：桃花旺，好姻緣逼近身邊，好好把握。

豬：是日沖煞，各種麻煩來襲，心情低落。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

天秤座的愛情觀

天秤座是一個浪漫、理性、平衡、公正和追求和諧的星座，對愛情的看法也是如此，非常注重平衡和和諧，並追求一個美好的愛情關係。

首先，天秤座的人注重平衡和公正，認為愛情是一種平等關係，不應由一方主導，會謹慎評估自己和對方的關係，確保兩人是平等的，不會大男人或大女人主義。

其次，天秤座的人非常浪漫，相信愛情是美麗的、令人心動的和充滿驚喜的，喜歡營造浪漫的氛圍，例如送禮物、寫情書和安排浪漫約會等，也喜歡和對方分享生活中的美好瞬間，如觀看日落、散步等。

第三，天秤座的人非常注重外表和形象，認為愛情是一種表現和展示自己的方式，會投入很多時間和精力來打扮自己，吸引對方，也希望對方有良好的外表和形象，因為他們相信這是建立一個健康、穩定的關係的重要因素之一。

天秤座的人希望建立一個穩定、和諧的關係，相信愛情是一個長期承諾，需要雙方共同努力，才能維持關係的平衡和穩定。他們會努力維護關係中的和諧，並確保彼此的需要都得到滿足。但是，要注意的是，風象的天秤座也有好辯愛計較的一面，如果感覺到自己吃虧了，會因為對公平的執着跟對方吵個沒完沒了，那就容易傷感情了。