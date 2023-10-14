星玄︱呂慧儀睬過界執教鞭　化身索爆Miss做生招牌

今日係10月14日，幸運星係處女座呀，人逢好運精神爽，處女座嘅朋友應該畀自己做啲感興趣嘅事。「長腳蟹」呂慧儀就係處女座啦，佢除咗拍劇，最近仲有新搞作喎，就係投資咗6位數，開咗間教育中心呀，開幕當日一班「愛‧回家」演員都有現身撐場，其實大家都知身為單親媽媽嘅「長腳蟹」一向好錫仔仔，佢自己仲係科技大學電子工程系畢業，讀書叻又識照顧小朋友，投身教育行業真係合適不過，相信佢亦感興趣，今日運程都叫你繼續呀，一於加油啦。天蠍座嘅人今日頭腦精明，冇咩問題可以難倒你。

今日係農曆八月三十，宜祭祀、安床、裁衣，最旺生肖係猴，屬猴嘅朋友人緣佳，今日心情好靚，記住多啲同好朋友分享呀，可以帶嚟好運架。姚子羚就係屬猴，佢一向喺圈中人緣好好，仲同一班好姊妹，組咗個閨密團「胡說八道會」，入面有胡杏兒、胡定欣、黃智雯等等，粒粒皆星呀，佢哋早排仲宣布12月會齊齊喺美國開演唱會，子羚仲話呢次演唱會係排除萬難先搞得成，佢哋感情真係好到令人羨慕，唔知子羚今日會同好姊妹分享咩好嘢呢，你前度「的士邦」都結婚啦喎，希望係聽到你拍拖嘅好消息啦。屬雞嘅朋友今日就貴人運強，可以喺聚會入面獲得有利資訊，快啲去見朋友啦。