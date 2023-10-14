爆操女神︱E Cup沈靖喬狂練瘦腰3式　車胎腰都變川字肌

對於貪靚嘅女士們嚟講，露腰小背心絕對係不可缺少嘅戰衣之一，保守得嚟又有少少性感，簡直係進可攻、退可守。如果你想着露腰裝，但係又怕凸晒成條「車胎」出嚟嘅話，咁今集《爆操女神》就幫到你喇！今集有鄧洢玲（阿旦）同埋沈靖喬（Ching Q），一齊教大家3招簡單動作，搣甩車胎腰，盡顯「川字肌」。如果大家都持之以恆，一齊跟住做嘅話，假以時日，各位嘅腹肌必成大器。最重要嘅係唔使用到任何器材，喺屋企都做到。

第一個動作係「登山者式」，呢個動作就好似做掌上壓一樣，必須雙手手掌掂地，支撐住成個身體。之後就猶如跑步一樣，提高雙腳原地跑，維持做30秒。

第二個動作係 「左右擺臀」，啱啱就用手掌支撐，今次就輪到手肘喇！首先雙手手肘掂地，雙手記得要合實。之後就可以提高臀部，開始左右兩邊揈。如果骨盆左右兩邊掂到地嘅話，效果會更加好㗎!

最後一個動作係「屈膝捲腹」。今次終於唔使用到手，就咁坐喺度就得喇！首先坐穩個人先，之後就要提高雙腳，再用雙手扶住大髀。最後就用盆骨平衡成個人，保持呢個動作30秒。

鄧洢玲（阿旦）：Too Chill For Yoga

沈靖喬（Ching Q）服裝：Adidas