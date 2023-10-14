余香凝角逐金馬影后開心到喊　想捧阿女拍戲做童星

第20屆香港亞洲電影節開幕禮昨晚舉行，康城影帝宋康昊為主演的開幕電影《韓戲逼人》亮相，一身西裝打扮的他上台以廣東話向大家問好：「大家好，我係宋康昊。」隨後透過翻譯接受訪問，講到再來港有甚麼感受？他說：「有同觀眾見面，覺得香港果然係電影都市。」對於與《韓》導演金知雲第五次合作，他說：「同導演已經認識咗25年，合作過五次，但係每次都好期待，因為導演每次都有新想法，同佢好似去咗電影旅行咁。」

余香凝最近獲提名競逐金馬影后，指接獲通知開心到爆喊：「真係喊咗出嚟，阿媽同個女攬住我錫，但係工人姐姐就以為我坐月辛苦喊。（準備咗戰衣？）未知，睇到時嘅身體狀況而定，因為依家都未做得運動。」她又指做了媽媽後特別留意小演員演出，覺得現在的小演員演技相當好，好似《年少日記》的黃梓樂獲金馬獎男配角提名，指女兒相當有表演慾，有機會也會讓女兒嘗試拍戲做童星。

憑《填詞L》憑獲提名金馬影后的鍾雪瑩指到時會黐實余香凝，覺得誰人勝出也開心，問到可會以性感戰衣亮相﹖她笑說：「感性就會，唔行性感喇，11月尾台灣尾好凍㗎。」