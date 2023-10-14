茶與「麵包」　秋日最佳享受

話咁快就到10月中，如果想感受充滿秋日氣氛的周末，就不能錯過以下兩個商場的秋日祭活動，玩得同時又能增進知識。

【卡通秋日祭】

如果是麵包超人的粉絲，就一定不能錯過由即日至10月16日在新蒲崗Mikiki地下中庭舉行的「麵包超人秋日祭」，除了可以感受日本秋日祭的氣氛，暢遊3大主題打卡位，包括祭典攤位、巨型燈籠架、秋日打卡牆，還可以玩各種麵包超人式樣的小遊戲。有４大親子玩樂活動，一眾小朋友更可變身成小車手，與麵包超人風馳電掣；更可以DIY專屬的「麵包超人秋日祭歡樂盒」；還有考驗小朋友手眼協調能力的「百發百中保齡球」；以及訓練眼界，測試小朋友投球技巧的「神射投球手」。場內更特設扭蛋區、服裝區及玩具銷售區，為大家帶來了多款主題扭蛋、麵包超人服裝產品及優先於香港發售的玩具精品，而麵包超人和細菌人更會在10月8日及10月14日親臨會場舉辦秋日祭見面會，一定不要錯過大好的打卡機會！

【秋日茗茶祭】

10月過了一半，你喝了秋天的第一杯奶茶了嗎？如果想過過癮，可以到領展T Town與茶飲店攜手打造的場內首個茶祭活動。活動期間，場內設有互動茶葉展覽裝置，展出近20種精選茶葉，包括：人氣茶葉913茶王及919茶王等，除了讓大家可以直接通過展覽互動，加深對各種茶葉的認識，更有一系列的茶與生活相關小知識，你甚至可以當場通過茶葉轉盤測試今天的運程。此外，T Town聯乘本地插畫師麥東記Don Mak，設計具T Town和天水圍特色的手搖杯，愛茶的你千萬不要錯過。