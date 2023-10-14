續約後零個人活動　粉絲抗議JYP冷待周子瑜

韓國人氣女團TWICE的台灣成員周子瑜在海外擁有大批粉絲，社交網追隨者更已多達1,240萬，是隊中最多人Follow的頭3甲成員。一直被指慘遭事務所冷待的她，去年與JYP事務所約滿後，一度傳出不續約，但最終她還是選擇與隊友共同進退，全員續約。

不過，子瑜續約後卻依然備受冷落，有別於其他成員各自有個人代言或活動，子瑜今年完全沒有任何雜誌拍攝或新的代言，令一眾粉絲相當不滿，一連兩天出動兩部寫上粉絲訴求的LED螢幕貨車到JYP大樓前抗議，為偶像發聲：「希望子瑜可以得到她應有的待遇，請珍惜子瑜。2023年唯一沒有個人活動的TWICE成員，請給子瑜一些活動安排吧！為了團體完整義氣續約，換來的是零個人活動，這樣的結果讓粉絲心痛。無論美貌、人氣，還是敬業精神，子瑜都是難得的寶藏女孩，希望貴公司能夠好好珍惜她，給她匹配於自身價值的發展規劃，子瑜在我們心中是最珍貴的，粉絲們會一直為妳應援，請繼續發光發熱，做自己想做的事，在JYP公司努力十年的、不斷進步的、背井離鄉的孩子，作為粉絲為TWICE唯一無個人活動成員的待遇感到難過」促請JYP改善對子瑜的待遇。

至於子瑜媽媽日前在社交網發文：「充滿虛偽，言辭如風吹，謊言編織，如浩瀚星空，你的承諾，像泡沫一樣，碰觸即破，難以相信。猶如風中蒲公英種子，飄渺不定，隨風起舞，語言的巧妙，宛如小說家，編織著謊言，言語如迷宮，總是迷失其中，尋找真相之路，難以尋覓」當時被網民懷疑是在為愛女抱不平，暗斥JYP未有兌現續約時的承諾，惟她隨後否認留言與此有關。