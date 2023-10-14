梁樂童兩次拍MV都撞正打風　做「風女」慶幸有型男相伴

星演國際旗下新人梁樂童（Stephanie）第二首單曲《承蒙錯愛》今日發布MV。新曲講述了一段甜蜜關係因男主角外遇而終結，該歌曲同時為現正熱播劇集《凌雲志》香港版主題曲。Stephanie興奮表示：「估唔到咁快已經再有新歌，好感恩公司給予機會，好鍾意今次呢首歌嘅Pop Rock風格，完全係自己鍾意嘅種類，都係一首傷感情歌，好正好啱我。」

她笑指連續兩首新歌拍攝都遇上颱風，可能是貴人出門招風雨：「上一次係打風前夕，今次好彩開始落風球，大家拍攝前嗰幾日都好緊張，好擔心唔知會唔會可以趕及拍攝，導演都準備咗 第二個計劃畀我，務求希望唔會影響進度，不過就畀同事笑我係『風女』。」又說：「今次拍攝繼續有型男相伴，公司畀咗好好嘅福利我，希望以後繼續。」今次歌曲主題是說「幸好只是錯愛，而不是錯過」，一段原本以為開心甜蜜的感情，因為發現男主角有外遇，女主角傷心決絕離開。

要拍攝一段開心甜蜜的感情，當然少不了些親密場面，Stephanie怕羞說：「知道係會有一啲拖手攬住嘅鏡頭，不過有上一次嘅經驗係會好啲，當然仍然有啲緊張。最期待係一個枕頭大戰嘅劇情，呢樣嘢應該只會係拍攝見到，相信唔會喺屋企做，因為要自己執手尾，好彩自己對羽毛冇敏感。」