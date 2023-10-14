今晚九展開騷　Tsubaki Factory為香港買新衫

日本偶像女團Tsubaki Factory 今晚(14日)假九龍灣展貿中心Music Zone舉行首次香港演唱會， 成員昨日(13日)抵港後接受本報訪問。即將在秋天離隊的隊長山岸理子，透露一直以來夢想與隊友到海外開騷，如今能在離隊前如願，感到十分幸福。 她昨日抵港看到帶同海報與橫額接機的香港粉絲， 更感到非常開心，並期待外出看夜景。至於成員岸本夢乃則自爆來港前專誠最年少的15歲成員䂊風瑠乃行街買新衫。同樣快將離隊的她，揚言十分信任隊友， 故對組合未來的發展不會感到擔心。

成員福田真琳於2021年與河西結心、八木栞、及豫風瑠乃加入組合，她感激過去3年獲得很多寶貴經驗，令越來越熱愛舞台表演。而成員谷本安美大讚4人進步不少，尤其是䂊風對鏡頭時的表情變得更加豐富。

組合剛於日本展開秋季巡唱，同時又應付香港及台灣演唱會，相當忙碌。成員八木栞表示會看音樂劇及唱K減壓，成員福田真琳則表示會看歌迷信，令自己有動力繼續努力。仍是學生的䂊風，會趁綵排或練舞的空檔做功課，放假便全力食、玩、瞓，做自己喜歡的事。

在新歌《只是幻想的話自由》MV中，成員以不同Cosplay示人。萬聖節將至，成員小野田紗栞最想扮成貓，而成員新沼希空則想與隊友交換歌衫着。