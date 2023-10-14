孔德賢恨跟黃庭鋒採訪奧運　姚敬琛出道想同張敬軒合唱

大學主修體育及做過體育老師的黃庭鋒，與在綜藝節目《明星運動會》撗掃8面獎牌、有「TVB運動王」之稱的孔德賢一同出席「UC建華企業慈善跑」任嘉賓，黃庭峰在大學時學會13樣運動，樣樣皆精，在英國也玩過越野賽事，現時較喜歡球類運動，今日穿了皮鞋打扮型格現身，到場後感染現場氣氛也想參與跑步，後悔穿錯鞋，在場遇上不少香港運動員，表示要認人做定功課，他稱：「明年奧運嘅時候就可能捉住佢哋傾偈。（公司有安排未？）未，希望可以做主持，其實每一屆都希望可以參與，呢個係四年一度嘅盛事。」

孔德賢也希望能夠同黃庭鋒一起參與奧運盛事，談到跑步經驗，最難忘中學一次參加跑步比賽，苦練了半年，但比賽跑了10分鐘因太緊張致胃抽筋退出，當時忍不住喊起來：「好唔開心，老師都安慰咗我好耐，嗰次之後係一個好好嘅經驗，跑步要控制呼吸，緊張喘氣令橫膈膜一抽筋就跑唔到，知道學習呼吸嘅重要，不過都好懷念細個好熱血去練運動嘅日子。」另外，他有份主演的無綫劇《你好，我的大夫》昨晚大結局，讚蔡思貝和何廣沛演技好，帶動劇情十分感動，雖然自己的角色一早離世，但笑言有迴嚮很值得，他稱：「有日喺茶餐廳食早餐，突然有人好興奮大叫：『孔德賢，你死得好慘呀！』有人戥我心痛，覺得自己死得好值得。」

現年20歲「港隊飛人」姚敬琛，被譽為「田徑朴寶劍」，笑容可愛又是大隻仔，今日現身「UC建華企業慈善跑」，他表示下周有比賽，必須保留實力，而且長跑並非他專長，故今日未有參加慈善跑，不過以前都挑戰過參加3K及5K賽事。7月加盟Ace娛樂將推出新歌正式出道，新歌密羅緊鼓籌備中，預計明年面世，現努力學習跳舞，望向跳唱方面發展。他稱自細就鍾意唱歌，喜歡用歌聲表達自己，也是受偶像張敬軒的影響：「佢嘅歷史好感動到我，以佢為榜樣做好自己，發放正能量。（想同軒公合作？）想呀！合唱？當然想！佢畀Like我時，我瘋狂咗，Follow自己社交網時勁開心，真係夢寐以求。」透露知道軒公稍後會出席一個活動，他會往捧場見偶像，表達粉絲心態，希望到時能夠相認。