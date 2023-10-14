全球限量10輛　B95純電超豪Hyper Barchetta

專門打造手工豪華電動車的Automobili Pininfarina，繼發表旗下首款純電超跑Battista後，最近為車迷帶來全新車型B95。雖然兩者搭載相同純電動力系統，2秒內可完成0~100km/h加速，但設計上卻截然不同。限量150輛的Battista屬硬頂Hyper GT，至於B95則是一款無頂Hyper Barchetta，僅限量生產10輛，每輛索價440萬歐元起（未連稅折約HK$3,640萬），足足是Battista的兩倍。物以罕為貴，你懂的。

無頂兩座 超級跑車

B95不僅Pininfarina第二款推出的純電超跑，更是全球首款純電無頂超跑Hyper Barchetta兼全球首配一對專利電動風罩。由構思、設計至開發全由享負盛名的Pininfarina SpA設計工作室一手包辦，廠方特意將交付期定於2025年，即設計工作室成立95周年的大日子。心水清的車迷應該估到車名中的「95」代表着這值得紀念的年份。至於「B」則是取自意大利語Barchetta無頂兩座跑車的首個字母。

一直以來Barchetta的最大特色，是不設車頂、擋風玻璃及柱位的開放式車廂，以及完全無遮無掩的駕駛樂趣。作為Hyper Barchetta，駕駛時的空氣動力性能自然不能忽略，設計團隊全新開發了一種以專利新技術打造、可電動調校斜度的鋁製支架結構透明聚碳酸酯風罩，即使在高速行駛時亦能兼顧空氣動力及舒適性；若選配埋專屬定制頭盔就更Perfect。

專屬定制 獨一無二

全車由車身到輪圈及制動卡鉗等，以至車廂鋪陳的配色及用料，全可按車主個人喜好而選擇，確保每輛都是獨一無二。早前在美國Monterey Car Week車展現身的B95，便採用搶眼的Giallo Arneis黃色配搭加入了金屬薄片、在日夜會分別幻化出金和青銅兩種色調的獨特Bronzo Superga金屬色。下身則配上碳纖維擾流套件、前20吋後21吋鍛造鋁輪圈、黑色陽極氧化拉絲鋁製中心鎖環及Giallo Arneis黃色制動卡鉗。內裝廣泛選用啡色可持續豪華皮革、碳纖維及拉絲黑色鋁製陽極氧化飾面鋪陳；一對碳纖賽車座椅，肩膊及頭枕位特別以千鳥格高級織布包覆，配上帶有獨特鋁製嵌件的4點式安全帶，不僅提供上佳的包覆及支撐性，更散發出高雅奢華的時尚感。

性能強勁 兩秒破百

B95的超高效純電動力系統由120kWh的T形液冷鋰離子電池組及4具獨立高性能電馬達組成，擁有1,400kW最大輸出功率，即高達1,900PS強勁馬力，峰值扭力達2,300Nm。0~100km/h可於2秒內完成，經調校後極速來到逾300km/h水平。值得一提是車載全扭力向量技術，提供5種不同駕駛動態模式，包括Calma、Pura、Energica、Furiosa和Carattere，駕駛者能根據個人喜好和駕駛需要，隨時透過設於駕駛席旁伸手可及的選擇旋鈕切換。充電方面則支援高達270kW直流快速充電器充電，僅需25分鐘即可由20%充至80%電量。雖然廠方沒有特別交代其續航力，但估計跟Battista的逾450km相若。