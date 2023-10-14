平治新E-Class及AMG EQE SUV抵港亮相BAM Festival

平治一年一度嘅BAM Festival正於中環海濱活動空間盛大舉行。大家來到可一次過近距離欣賞包括全新的E-Class及Mercedes-AMG EQE SUV在內，多達 30 款新車型。

其中換上全新立體面罩的新E-Class，備有兩款選項，配搭不同設備系列。AMG Line 和 Exclusive 均可選配光纖發光面罩。車尾的亮點包括採用全新輪廓和全新雙節LED尾 燈設計，別具一格。車廂空間更大更寬敞，與上一代車型相比，駕駛者的頭部空間增5 mm；受惠於加長了 20mm的軸距，後排膝部和最大腿部空間分別增10mm和 17mm，而肘部寬度亦有25mm的增長，來到1,519mm，幾乎達到 S-Class的水平。動力方面，輸港的E200搭載導入了輕混能技術的2.0L 直四Turbo引擎，配9G-TRONIC波箱，最大馬力及扭力分別204hp及320Nm，0-100km/h加速7.5秒完成，平均耗油量低見6.4L/100km。

同場必睇還有首次在港公開亮相的純電動 G-Class 概念車 - Concept EQG及兩部由廠方代表 Mercedes- AMG Team Craft-Bamboo Racing 派出，於下月參加第 70 屆澳門格蘭披治大賽 - 國際汽聯 GT 世界 盃的高性能 Mercedes-AMG GT3 賽車。