來一點甜冰點　醒神又有幸福感

明明踏入10月叫做入秋，都依然打風兼攝氏30度高溫，這時就不要怪人食吓雪糕歎杯冰喇！更何妨，雪糕控及甜品控並不受氣溫及季節所局限，心血來潮就愛來一口，故不少品牌全年無休地不定期推出新品，讓大家隨時都可以試新滋味！

日本人氣雪糕

不時推出新品的雪糕品牌Haagen-Dazs最近又有新搞作，繼春夏推出的Japanese Collection引起回響之後，再度從日本引入多款期間限定的款式，好似捲土重來的升級版「黑蜜黃豆粉麻糬冰凍甜點」，以及全新的「抹茶紅豆麻糬雪糕迷你杯」和「醇滑榛子牛奶咖啡脆皮雪糕三明治」，雪糕控又點可以錯過呢？首先登場的是秋冬限定的「醇滑榛子牛奶咖啡脆皮雪糕三明治」，用上危地馬拉的淺焙咖啡豆萃取，融合香烤榛子的果仁香味加上濃郁厚滑的牛奶，炮製出香滑絲柔的榛子牛奶咖啡雪糕，仲以一層散發坦桑尼亞咖啡香氣的咖啡朱古力脆皮包裹住，以鬆脆威化夾住，質感與味道層次豐富，令人回味！全新的「 抹茶紅豆麻糬雪糕迷你杯」與載譽歸來的增量版「黑蜜黃豆粉麻糬冰凍甜點迷你杯」，雪糕面層加入甜香軟糯到可以拉絲的麻糬，帶來極致美味的豐富口感，令人一試難忘！

紫綠繽紛冰飲

連鎖咖啡店星巴克就趁萬聖節將至，推出以開心果為主調的冰飲，好似「開心果萬聖節忌廉星冰樂」就用上濃郁而獨特的開心果醬混合品牌經典的星冰樂基底，頂層唧上紫薯味忌廉和灑上香脆的開心果果仁碎，中間更注入朱古力醬，萬聖節常見的科學怪人的綠與女巫愛用的紫色結合起來，色澤鮮艷繽紛又美味！此外，還有用上季節食材的南瓜炮製的南瓜忌廉撻、南瓜批蛋糕等，還有開心果片裝蛋糕、開心果忌廉撻等，為金秋十月添加冰感與甜蜜滋味！