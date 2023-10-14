張敬軒增磅操肌想「賣肉」：全身都有個價！

歌手張敬軒今午（14日）現身中環，出席代言護膚品牌宣傳活動，吸引大批粉絲到場支持，活動完結後他相當識做，為粉絲們送上小禮物兼停步合照良久，場面相當熱鬧。

近日軒仔代言廣告排山倒海推出，他不諱言今年起碼接了逾十個，問到全身還有甚麼位置「未被包」，他笑言：「咩都有個價嘅，我依家都增磅練大隻諗住要嚟『賣』。（除衫拍廣告？）除衫冇乜所謂，我嘅底線係唔好污染市容。」

當被問到今年廣告收入是否達8位數，他大耍太極：「即係幾多？我同啲經理人加埋差唔多成百歲，跑（數）得好辛苦，我晚晚冇得瞓大家唔知啫。經理人未畀糧單我，都係好天斬埋落雨柴啫。」他又指如今經濟大環境差，加上打仗，作為普通市民壓力十分大。

他早前已透露積極儲錢，培育旗下新人，問到如今是否已儲夠，他不諱言：「夠嘞，依家開始獲利回吐。（最終同幾多個新人簽咗約？）一個都未，我好怕誤人子弟，依家啲新人以為鍾意唱歌表演就可以入行，但我份人比較老派，好注重佢哋嘅工作態度，所以依家安排佢哋輪流跟我出嚟做嘢，等佢哋知道環境係點，日後點人做嘢就會諗過先。」問到何時才讓他們出道，他竟表示：「可能3到5年㗎，佢哋要入心智訓練營，了解到光環背後嘅辛酸。我真係想提高番呢行嘅質素，要Role Model（典範）而唔係想要Money Machine（搵錢機器）。」

對於其新歌《隱形遊樂場》蟬聯12星期歌曲榜之冠，有望年尾奪「至尊金曲」，他說：「收到啲咩風？講嚟聽吓，不過每年差唔多去到頒獎禮，一定引起好多嘅猜測，今年係連啲粉絲都鬧我，話我出歌唔勤力，不過音樂嘅環境冇前兩年咁好，我造歌出唔出有時又心大心細，攞唔攞到獎就睇民意同大家嘅反應嘞。」

至於他成為本年第3季度「名人KOL冠軍」，他坦言：「開心嘅，只要有客戶同粉絲嘅支持，一定會繼續落力做落去。（但鄭裕玲一入榜就第10位喎，驚唔驚對方影響到你嘅地位？）如果有得買，我買佢贏。有樣嘢我好記得，試過同佢出席記者會，有人叫佢企喺中間影大合照，佢話我企邊嗰度咪中間囉，嗰種內心嘅強大令我覺得終身受用！」