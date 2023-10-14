李思林透露李玟骨灰10月底安葬：會尊重媽咪意願

已故樂壇天后李玟（CoCo）的二姐李思林（Nancy），自CoCo過身後鮮有露面，她今日（14日）現身西九出席鼓樂嘉年華，同場亦見《中年好聲音》戰友曹敏寶，Nancy表示知道對方會來，但未有相約一同到場，坦言近來少與《中年好聲音》戰友聯絡：「因為要照顧屋企老人家，本身今日都想帶媽咪嚟，但又驚媽咪要行得多同太曬，始終佢都80幾歲。」問到媽咪現時心情？她說：「今個星期好過上星期，希望會愈嚟愈好，都有問媽咪幾時先會好呢？但都係未知道。」

她坦言剛過去的中秋節比較難過，問到CoCo的骨灰會如何安葬？她表示會尊重媽咪意願：「媽咪應該預備咗墓地，總之媽咪想去邊就去邊，之後會再通知大家，應該係10月底。」之後她便表示不想再多講CoCo事，轉話題指今日到來是想鼓勵自己，治療一下心靈，至於工作則暫未有安排，想先全心全意照顧媽咪。

同場有藝人汪明荃（阿姐），她表示與主辦單位合作多年，以大使身份推動世界各地的音樂交流與共融，又透露明年1月會有一場粵曲籌款晚會，到時會參與支持。談到她亦緊貼潮流，早前利用AI製作了自己古裝扮相的動畫，並放上社交網分享，阿姐指那AI無論聲音及樣子都是她本人：「用咗我一張古裝造型劇照，再讀一段獨白，覺得經AI製作出嚟嘅效果都有8成似，但錄音嗰陣有啲攰，所以出嚟把聲都有啲攰，不過都幾得意。」

她指目前未有條例去規管，加上仍在試驗階段，提醒大家要注意版權和個人私隱保護等問題。問到會否嘗試將AI與真人一同在台上表演？她表示家英哥比她早着先機：「佢之前喺舞台上用AI分別演繹6個角色，效果相當唔錯，因為他有好多時間去籌備，而且故事有串連性。」她表示AI未來有長久的發展，只要運用得宜，也可以用作演戲方面，她讚嘆科學的進步，但也「好得人驚」。