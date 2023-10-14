宋康昊來港近距離會影迷　太太低調到場打氣

《第20屆香港亞洲電影節》昨晚（13日）開幕，韓國影帝宋康昊亦憑開幕電影《韓戲逼人》來港，他今午（14日）在浸會大學會堂參加《宋康昊大師班》活動，近距離與影迷見面，分享他演戲30年來的心得。

宋康昊現身後用廣東話說：「大家好，我係宋康昊！」聽到大家讚他演技好，他便用廣東話講「多謝晒」，他笑指平時很少看自己演的電影：「看到以前演的電影都會發現有很多不足，令我無法繼續看下去，大家這麼喜歡我的電影，讓我覺得既安慰又不好意思。」他又表示太太今天亦有到場，對方最清楚他平時放假就愛留在家中甚麼也不做，所以不會用空檔時間看自己的電影。

舞台劇演員出身的他回想拍攝1996年的電影出道作《豬墮井的那天》時表示：「那個時候一切事物都好新奇和陌生，我甚至不知道鏡頭在甚麼位置。」

而《韓戲逼人》是由金知雲執導，他已是第5次跟對方合作，他表示每次拍對方的電影都會感到既興奮又害怕：「未知的世界讓我感到害怕，但去接觸新事物的過程很開心。」他又指導演和演員應保持適當的距離，所以即使跟對方認識很久，也會堅持叫對方做「導演」，不會叫「大哥」。

他曾與多次與名導奉俊昊、朴贊郁和李滄東合作，問他覺得自己是憑甚麼特質受導演歡迎，他便搞笑地說：「應該是因為我不夠靚仔，可以演更多不同類型的角色，又能給觀眾親切的感覺，就像朋友和鄰居一樣，不會有距離感。」