【Zac玩Zac食】珀斯Noongar藝術文化夜繽紛（續）

上星期分享咗西澳州珀斯第一屆EverNow藝術節三個大型戶外公開活動入面嘅Song Circle，今日再同大家分享另外兩個重點項目。

當暮色降臨到總督府花園時，一起探索這個由元素力量改造嘅神奇世界。EverNow由澳洲藝術計劃組織安排聘請當地Noongar保管人Mitchella 'Waljin' Hutchins擔任文化顧問，與法國藝術團體Compagnie Carabosse Compagnie Carabosse合作打造的火燄花園（Fire Gardens），係一個由火光、動態雕塑和現場音樂組成嘅迷人仙境，用咗近7,000個手工製作嘅巨型蠟燭創造特定地點嘅雕塑景觀。從進入燭光閃爍嘅拱門開始，就會被這場充滿啟發性驚喜嘅免費藝術體驗所吸引。當穿過花園時，燭光閃爍、傾瀉而下，成千上萬嘅火盆、蠟燭、燈籠和奇迹變得栩栩如生，在Noongar地區展示獨特嘅火燄花園。

令人驚嘆嘅《Boorna Waanginy: The Trees Speak》以更壯觀的3D投影照亮珀斯Kings Park，講述西澳美麗嘅西南部故事以及幾千年來培育這片珍貴土地的文化，特別係Kambarang季節、再生和新生命的時刻，為EverNow帶來的故事。

進入Kings Park時群眾將一起穿越這條身臨其境的奇觀隧道，踏上一段難忘嘅1.4公里旅程，穿越這片土地嘅6個Noo​​ngar季節和故事。火燄閃爍、雨水降臨、植物生機勃勃，鳥類和動物在周圍漫步，Kings Park雄偉嘅樹木成為不斷移動嘅畫布，訴說着Noongar嘅輝煌和多樣性，以及保護共同土地嘅迫切需要。

這種神奇而戲劇性的體驗，絕對係西澳州珀斯獨有，若果你今年錯過咗，記得明年10月嚟珀斯親身體驗啦！

Profile：Zacky Sun

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