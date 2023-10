歌手陳奕迅(Eason)最近忙於在各地舉行巡迴個唱,繼之前在美國開騷期間吐槽當地多流浪漢及隨時踩中「地雷」後,近日他在澳門站再次發揮率直本色,在感言部分,Eason以廣東話表示:「好多謝你哋參與。」怎料台下有觀眾突然大叫:「講國語。」Eason搞鬼地轉講泰文,其後以英語說:「I love speaking whatever the way a language I want。(我喜歡隨心所欲地講我想說的語言)」台下觀眾聞言拍手支持,Eason隨即以國語解釋:「你可以說麻煩你說國語就比較好聽一點了,但是你『講國語』,我不是不會講國語,我可以講得很流利,你可以要求,唔該、請、麻煩你。」又指若有人大叫「speak english」,他照樣會黑面。