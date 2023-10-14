風愛琴里　E奶開心果

所謂拳頭不打笑面人，面露笑容幾時都能夠予人好感。而喺日本寫真界當中，有好多美少女都笑得燦爛甜美，予人如沐春風嘅感覺，風愛琴里呢位大波妹就係其中一個喇！

精靈可愛

師傅成日都話，女人最緊要就係識得向你報以笑顏，如果成日都苦瓜乾咁，一副幽幽怨怨嘅口面，真係幾靚女都冇用！我一向都好聽師傳說話嘅，所以今日就帶咗一位「笑女」畀大家欣賞睇，佢就係風愛琴里。

今年26歲嘅佢，樣貌精靈可愛，雙眼有神又明亮，而最令人印象深刻嘅係，佢成日都顯得朝氣十足，展露燦爛嘅笑容散發出強烈嘅陽光感同治愈能量，一睇就知道同佢一齊開心唔會悶喇！琴里嘅身材仲婀娜誘人，腰肢纖幼之餘，上圍一對E奶相當有斤両，加埋肉地嫩白，實在係無可挑剔！

搞笑擔當

琴里曾經以牙科助理為首選職業，後來改變主意，原因係覺得自己想接觸更多有趣嘅事情，所以由家鄉大阪搬到去東京見識一下，同時尋找一份理想職業，就係咁，畀佢認識到藝能事務所人員，並且被邀請加盟成為旗下藝人。

而佢除咗係寫真女優，仲係藝能偶像，現為美少女組合「COLOR'z」嘅成員，而佢為組合嘅白色代表，亦係當中嘅搞笑擔當添！大家都見到阿妹成日都咁好笑容，真係身心舒暢，咩煩惱都冇晒呀！而事實上，佢本身性格開朗，又鍾意氹人開心，見到隊友心情緊張時，就會搞吓笑令氣氛變得歡樂又輕鬆，簡直就係隊中不可或缺嘅開心果！

風愛琴里成日都會參加攝影會以及其他舞台演出，從其社交網就可以留意到相關消息，仲可以睇到好多琴里嘅性感寫真添！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：34E-23-34