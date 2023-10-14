陳豪有感而發真情告白：感謝上天給我一個好妻子

藝人陳豪、陳茵媺（Aimee)、周嘉洛、蔣祖曼、鄺潔楹和徐榮等一眾演員，今晚（14日）出席台慶新劇《羅密歐與祝英台》宣傳活動。此劇去年9月開拍，除因陳豪和陳茵媺 (Aimee）相隔11年再次同劇同框外，亦是Aimee闊別視壇9年後回歸之作。陳豪在活動上更向Aimee真情告白，指感謝上天給了他一個好妻子，坦言Aimee一直都有「戲癮」，稱讚她對工作十分有熱誠，會親身上陣演繹打鬥場面，還因此受傷：「我好支持佢返出嚟拍戲，亦都好好彩佢第一套劇嘅男主角係我。」Aimee 表示今次的⻆色是監製為她度身訂造的一個較男性化的人物：「因為我同監製提議我想演一個同我平時唔一樣，好型同埋有啲打鬥場面嘅角色。」希望這個角色可以令觀眾有眼前一亮的感覺。

對於收視二人都表示十分有信心，陳豪形容今次劇集的構思像電影一樣：「而且Aimee又闊別咁多年出返嚟，我相信啲觀眾都會比較期待。」被問會否讓孩子們觀看這齣劇集？Aimee回應：「依個要再講，套劇始終都有啲血腥同埋親密場面，我唔知點樣同佢哋解釋。」透露將會陸續接拍劇集：「因為我一直都有戲癮嘅，咁之後都要睇吓時間同埋劇本啱唔啱先再接。」指之前因要照顧孩子而淡出幕前，現在小朋友都長大，可以繼續工作。

至於同樣作為劇集主演之一的周嘉洛上周剛過完28歲的生日，更獲「A0女神」游嘉欣獻上香吻：「佢其實係被迫咁做。」指生日當日與母親及妹妹吃生日飯慶祝，又透露王灝兒(JW)送了他一頂帽作生日禮物，而陳瀅雖然沒有送他生日禮物，但有與「瘩子組合」陳瀅、王灝兒（JW)及朱敏瀚一同吃生日飯，強調非常喜歡JW送的禮物。被問快到陳瀅生日會否送她禮物？嘉洛回應：「我唔鍾意送禮物畀人，我好感激人哋畀禮物我，但我亦都好驚收人哋禮物，因為我諗要回禮返畀人，但係有時我見到啲特別嘅嘢就會買嚟送，唔一定生日先送。」表示對新劇集的收視十分有信心，稱自己有份主演的劇集輿論價值很高：「暫時嚟講我有份演嘅劇集《愛回家》嘅收視係最高嘅。」