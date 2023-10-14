魏浚笙翻唱謝霆鋒名曲　自爆是口水佬被叫「收吓把口」

藝人魏浚笙（Jeffrey）、陳蕾及吳林峰晚上於中環為活動獻唱娛賓。一身皮褸加閃石打扮的Jeffrey甫出現即引起台下尖叫，他更特意揀選翻唱偶像謝霆鋒名曲《一擊即中》，而上台前他一改平日親民作風，明言要先養聲，待演唱後才受訪。

事後談到養聲，他搞笑說：「我平日已經係口水佬，歌唱老師同我講要盡量收吓把口，再講咁多嘢把聲就好差嘞。可能本身我唱功又一般，所以要做足準備先可應戰！（滿意頭先自己嘅演出？）好似OK喎，自我感覺良好，哈哈！不過氣氛真係好好。（依家唱Live，覺得有進步？）有，進步係我有諗清楚上台應該點處理，專注力夠就OK，起碼依家愈來愈夠氣嘞，開心嘅。」

Jeffrey坦言目前有繼續上唱歌及演戲堂，又打趣市道差望客戶繼續多多支持。談到偶像謝霆鋒，他即讚口不絕：「好欣賞佢嘅學習能力，無論係講英文、做生意或廚藝，佢都練到最精湛先出嚟見觀眾，呢個精神好值得我去學習。（見過佢未？）完全未！（有機會同佢合作拍戲，唔收錢都得？）係，可以呀，真係好期待。（佢啲戲打到死喎。）我知，佢所有嘅危險動作都係親身上陣，我都想拍動作戲，上次拍過少少動作戲，都覺得幾好玩同好刺激。」

同場，陳蕾談到分手一個月的心情，她坦言：「幾好吖，好多朋友陪我，又有工作，我份人不嬲都正面嘅。當初confirm咗分開嘞，我咪同大家講囉。（咩原因分手？有第三者？）呢啲都唔講嘞。（再見亦是朋友？）啱啱分手就唔好聯絡嘞，想分得乾脆啲，應該唔好住，或者遲啲過一段時間丟淡咗再做朋友，未嘗唔係一件好事。（一定唔會復合？）又唔會講到咁死嘅。」

問到她是否開始適應「一個人的生活」，她爽快表示：「我有好多朋友㗎，所以OK。（短期內唔敢再拍拖住？）唔會嘞，咁多工作，好充實呀，要跑步、健身、學唱歌同練結他等等，嚟緊會首次開咁大個嘅演唱會（成功入紙明年3月紅館個唱），想準備好啲。（分咗手更加專心？）係！（已經完全放低晒？）冇諗喎，覺得悶咪搵朋友囉，中秋我就同屋企人一齊，嚟緊聖誕已經約緊同事去玩嘞。」