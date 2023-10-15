【是日通勝】

農曆九月初一

癸卯年 壬戌月 丙午日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、會友、嫁娶

忌：修廚、取魚、搭廁

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：16、24、39

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

金牛座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

雙子座：健康運最強，保持心境平和，身體會更好！

巨蟹座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

獅子座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

處女座：擇偶不可只看外表，必須留意對方的人品！

天秤座：運勢差勁，生活多阻滯，做事易迷失方向。

天蠍座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

人馬座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

山羊座：忍讓要有個限度，有些做人原則需要堅持！

水瓶座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

雙魚座：別做低頭族了，長時間玩手機易損害視力。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 心情靚

（跌）鼠 易犯錯

鼠：是日沖煞，做事力不從心，易失理智。

牛：易因小問題起衝突，有伴侶者要忍讓。

虎：吸收力強，多接觸新事物，獲益不淺。

兔：人際關係欠佳，一不小心就會得罪人。

龍：友情可貴，宜趁周日跟好朋友聚一聚。

蛇：面對誘惑要冷靜，擇偶必須帶眼識人。

馬：逞強好勝無好處，易給自己帶來麻煩。

羊：相約友人出外玩，不少樂事等你體驗。

猴：勿隨便答應別人請求，免得自討苦吃。

雞：去人多的地方逛逛，單身者或有艷遇。

狗：好好玩一天，可為生活增添更多樂趣。

豬：得財不費力，但謹記賭博要適可而止。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

你的作息就是你的風水

熬夜可說是現代人的一種生活常態，原來這樣做，對健康和運勢都不利！

負面影響1：傷精氣神

熬夜帶來的負面影響必然是體現在一個人的「精氣神」方面，當一個人精氣神不足，面色就會黯淡無光，其運勢一定走下坡路；精氣神太弱的人，鬼道不懼，這也說明了為甚麼很多生病的人能看到常人看不見的東西。

負面影響2：運勢下降

經常熬夜的人，身體各方面機能的運轉能力會下降，出現疲勞、精神不振、各種病痛纏身、做事也沒精打采。從玄學角度，這是破財、漏運和健康運極速下降的表現。試問一個氣場這麼差的人，財神怎會理你呢？

如何擁有好運？

當一個人經常早睡早起，他的精氣神一定是充足的，面相不僅會變得瑩潤飽滿，氣場強大，而且好運接踵而來！從玄學角度，精氣神充足的人，往往眼光獨到，做事規劃周全，人際關係好，處處逢貴人相助，家庭和睦，這樣的人最受好運眷顧，所以想要好運，首先要早睡。