視后唔憂做！李佳芯專人護駕　唐詩詠愈住愈豪

視后唐詩詠與李佳芯愈住愈豪，離開TVB重新出發的唐詩詠，早前秘密搬入位於北角月租6萬元的海景豪宅，年底才再開工拍戲的她，連日來與朋友High Tea、掃化妝品， 生活悠閒！而李佳芯近年雖冇劇拍，但無損其富貴生活，現居南區豪宅的她，出入有司機接送，出活動更有4人護駕上車，盡顯女王氣派！

自離開娘家無綫後，唐詩詠無約一身輕，放慢工作腳步，除了積極籌備舞台劇，亦曾北上拍節目吸人氣。日前，她預告年底有機會拍劇及電影，一切重新出發，連居住的地方也來個大轉變，由清水灣秘密搬到月租6萬元的北角海景豪宅，逾千呎兼坐擁無敵大海景，貴氣十足！

上環掃化妝品

暫未投入拍攝工作，詩詠把握時間享受人生，日前於將軍澳出席活動之後，驅車回到北角新居，逗留約半小時，換上一身文青Look，再駕車到中環某酒店，與朋友High Tea聚會，之後才再返寓所休息。前日，她則一身休閒運動裝現身上環文咸西街，疑到樓上舖掃化妝品，之後見她拿着一袋戰利品離開，不過大頭蝦的她可能拿錯貨品，準備登上座駕之際，又拿着一包物品折返跑上樓，之後再駕車回家，連續幾日都走「休閒風」，相當Relax ！

至於另一位視后李佳芯（Ali），跟唐詩詠一樣愈住愈豪，近年Ali工作不算多，並已一段時間沒有拍劇，連她亦忍不住於公開活動「放風」表示想再拍劇，但依然「冇乜聲氣」，雖然事業放緩，但無損她的富泰生活，早前被東網拍到與神秘男「拍拖」於深水埗撐枱腳的她，原來已秘密由大角咀搬到南區豪宅貝沙灣。日前她於上環出席活動後，便由4位工作人員專程護送她登上七人車離開，再直駛返回寓所。

Ali財來自有方，除了居於靚景豪宅，出入更有司機接送，不用開工的日子，歎茶、影靚相甫社交平台，保持曝光率及與粉絲聯繫，與詩詠一樣優哉游哉。