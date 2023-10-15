楊紫趙露思作品被「點名」　甜寵劇不合邏輯捱批

內地甜寵劇蔚然成風，近日內地官媒狠批部分劇集濫加感情戲，情節只愛情線而設，不合邏輯，其中「90後小花」楊紫的《餘生，請多指教》以及「甜寵女神」趙露思的《偷偷藏不住》雖備受粉絲追捧，但均被「點名」劇情過於「性緣腦」。

最近內地官媒在社交網發布以「有的甜寵劇能不能別太性緣腦？幹點啥的都要談戀愛」為標題的九宮格漫畫。所謂的「性緣腦」就是戀愛腦的極致版，批判劇集無論角色設定及情節也圍繞愛情推進，硬要談戀愛，甚至脫離常理。雖然未有指名道姓，但漫畫刻畫出劇集的名場面，令人不難聯想到相關劇集，其中一幅漫畫提到「披着消防員外衣談戀愛」，指的就是楊洋與王楚然主演的《我的人間煙火》，其中最受爭議的一幕是消防員男主角竟然帶着女主角一起玩滅火器，播出時已受到不少人非議，認為有違消防員專業及教壞人。

情節牽強惹爭議

此外，漫畫直斥劇中職業身份都是戀愛的陪襯，例如「因為男主是消防員，女主家就要起火」、「要是男主是醫生，女主家人就有人要得癌症」，前者是黃景瑜與張婧儀的《他從火光中走來》，男主角是消防員，女主角就5度遇到火災，其中4次被男主角抱出火場，情節牽強；後者就是肖戰與楊紫的《餘》劇，男主飾演醫生，女主角爸爸得了癌症，男女主角為了父親安心而舉辦婚禮。另外，漫畫中還吐槽不擇手段談戀愛，「設定中學生喜歡大學生，大學生還給曖昧回應」，正是針對趙露思的《偷偷藏不住》，劇中女主角於14歲時喜歡上已成年的大學生男主角，這種初中女生與成年男人的曖昧氛圍令人覺得怪異。不少網民均認為這種離譜的劇情，主要責任在於導演及編劇身上。