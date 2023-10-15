梁朝偉社恐發作緊張玩手指　許光漢上海「集郵」笑騎騎

兩代男神梁朝偉（偉仔）與許光漢前晚現身上海的品牌活動，向來社恐的偉仔被網民發現等候影相期間不停玩手指及望天看地，造就又一社恐名場面，相反許光漢就神態自若得多，還爭取到跟偉仔合照，成功追星。

前晚兩岸三地藝人雲集上海的時尚品牌活動，包括香港的梁朝偉、台灣的許光漢與言承旭、內地的龔俊及馮紹峰，還有秦嵐、鍾楚曦及賭王三房千金何超蓮等，全部俊男美女。

偉仔之前曾拍片自認社恐，他稱人多時會不知所措，惟有靠微笑、揮手及比心來克服恐懼，早前他跟日本廚師合照時就被發現「社恐式摳地」而成為話題。在前晚活動中，他再次被網民捕獲社恐神情及舉動，網上流傳的片段中，當另一半接受訪問時，待在一邊的偉仔不停玩手指及動動腳，又不時望天看地，全程表現緊張及侷促不安。網民大讚他可愛之餘，紛紛表示誰來救救梁朝偉，又指對偉仔來說絕對是漫長的兩分鐘。至於新一代男神許光漢亦是焦點所在，他跟偉仔還有同框合照，偉仔依然是禮貌而腼腆的微笑，許光漢則把頭貼近對方及露齒而笑，對比明顯，不少網友都恭喜許光漢追星成功。

秦嵐自爆爬冰川

另外，內地人氣小生龔俊受訪時透露早前參加巴黎時裝周，遺憾未有時間在當地好好逛一逛，希望下次有機會多多感受巴黎的氛圍。女星秦嵐身穿高衩Tube Dress上陣，高貴迷人，之前她與迪麗熱巴到冰島拍綜藝節目《花兒與少年》，她稱爬了冰川，被大自然風景震懾。女星鍾楚曦以黑色魚尾裙配合烈燄紅唇，意態撩人。