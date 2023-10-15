MIRROR推出玩嘢圑歌　姜濤又強咀Stanley

11月3日是男圑MIRROR成軍5周年的大日子！除了連串活動外，12子亦推出新歌《Catch a Vibe》慶祝。MV中除了靚仔造型，人人更有搞鬼角色。隨着5周年的來臨，MIRROR談及所期待的突破，還分享了對Fans的心底話。

圑歌歌詞道出了心聲，填詞人陳詠謙道：「成班人相處模式唔同咗，少見咗好多，但有一啲感覺、情誼，如果存在喺心裏面，並唔會因為少見咗而冇咗。唔好覺得係理所當然，就如歌曲裏面所講，如果得閒有時間，就約出嚟見下，傾下偈。」如作曲的T-Ma，在副歌裏埋下的一句「Catch a Vibe」的深層意義，最重要就是抓緊歡聚一刻，從中重拾力量。

MIRROR在MV 中，除了有預告及單曲封面的華麗型格造型外，12人都有不同的角色扮演，發放笑彈。Stanley說：「今次大玩唔同時空，大家唔同背景、服飾、顏色，都幾得意。」12子分成四組，其中姜濤扮演看更，看守蠟像館內的展品，當中包括Stanley與Jeremy這兩個蠟像。AK則走入80年代電視Game Show中擔任主持人，以復古的造型、浮誇的演繹，與參賽者Frankie、Jer及Tiger大玩搶答遊戲。

Anson Lo飾演𢦀直，但精神有問題的科學家，與大懵、似化學老師但冇記性的科學家Ian，則捉了剛好落街買餸的年輕人Edan去做實驗。至於IT Look的Alton，實情是個速遞員，而他搬運的貨物，就是Lokman！這個完全不按常理出牌的人設與故事背景充滿喜感，眾人也投入當中，即興演出，娛己娛人。Jer說：「今次無論隻舞、個Beat、場景裏面要做嘅戲，大家都可以好Free Flow去做，好玩！」Tiger亦說：「因為首歌開心，劇情又開心，做嘅時候就輕鬆啲。」姜濤直情輕鬆得捉實Stanley，玩到扮豬嘴，但他搞笑說：「呢啲係我平時嘅日常嚟嘅，不過從此以後會有啲唔一樣，除咗工作以外，非必要嘅話都唔會同Stanley溝通。」但Stanley聽到後仍很有愛地表明：「佢唔當我係好朋友都冇問題，我仍然會當佢係我嘅好朋友。」至於扮演貨物的Lokman要在1.2米高的箱裏面做Freeze動作，算是較認真的Shot，不過Lokman同樣覺得好玩，並說：「挑戰下自己嘅極限都幾正。」

快到成軍5周年，除了推出新歌，各人都希望團隊上有新的突破，Jer表示：「今次喺跳唱歌上試咗新嘅音樂元素，希望可以再試多啲，同埋可以去世界各地做下表演，畀其他海外Fans睇到MIRROR開Show係點樣。」Edan則說：「如果可以去到其他地方，一方面海外Fans終於可以親眼睇到我哋嘅演出，二來又好似旅行，去下其他地方都幾開心。」姜濤就謂：「開海外嘅演唱會啦！大家都未試過。」Alton表示：「啱啱12個齊人搭飛機做綜藝，希望以後多啲呢啲機會，嚟緊1月香港開Show，當然希望日後都有海外演出嘅機會，但呢啲就係天時地利人和喇！」Stanley則說：「開番關去唔同地方見下唔同Fans，就算唔係開演唱會，只係Fans Meeting都好。」Tiger則想試舞台劇：「大家都冇試過，呢件事應該好突破。」Anson Lo：「我哋12個人都未試過一齊做舞台劇，一齊做Musical，應該會好玩。」Frankie則希望：「我哋唔淨係限於喺舞台上嘅團隊合作，不過今年其實都試咗好多，例如電影《12怪盜》同埋團綜《MIRROR Time》。」AK表示：「之前都有唔同隊員出Solo，嚟緊其他隊員都可以出到自己嘅Solo，或者做一啲佢哋喺MIRROR裏面嘅時候，大家睇唔到嘅強項。」Lokman就希望：「我哋成日被人標籤係一隊男團，可以做啲反傳統嘅嘢，例如我哋成日做好正能量、繽紛嘅歌，可以試做啲好惡嘅歌，或者係聲嘶力竭、慘情嘅歌，對我哋嚟講都會多一種感覺。」Ian最搞笑：「希望MIRROR啲Crew飯好食啲，膳食可以有突破。」

最後，MIRROR想跟Fans分享心底話，11子異口同聲感謝粉絲的支持，其中Lokman感性謂：「同大家距離遠咗，對Fans有少少虧欠，我哋直接表達畀大家嘅愛又間接咗，初出道會多少少影相、傾偈嘅機會，可以望住大家眼睛交流，依家只可以喺舞台透過能量發送，多謝大家嘅體諒，喺咁嘅情況下仍然無私愛我哋。」