【心理測驗】屋似主人形

有時候去朋友家裏玩，是不是偶爾會覺得「物似主人形」。但其實只要細心觀察，由一個人所居住的環境去判斷他的性格並非一件難事，一起試試以下這個從別墅外部設計的心理測驗，揭露你的真實性格。

【問題】

如果你剛剛蓋好一座別墅，讓你來為它設計一個柵欄，你會怎麼設計？

A.在別墅的周圍用木柵欄圍起來

B.在別墅的周圍用磚圍起來

C.在別墅的周圍用鐵柵欄圍起來

D.在別墅的周圍種上許多的花花草草

【結果分析】

A.你是一個愛恨分明的人。你的情感容易兩極化，對於你願意交往的人，總是會熱情相待；但是對於有些你不太喜歡的人，你就會冷眼相對，愛理不理的。所以有的時候，那些不了解你的人，常常會對你產生一些誤會，認為你是一個不好接近的人。在愛情方面，你願意為你心愛的人做一切事情，希望兩人有一段轟轟烈烈的愛情。

B.你是一個孤傲的人。你常常會孤芳自賞，而且有一種不服輸的勁頭，所以對你來說，很多事情的主動權都掌握在你的手中。在生活上，你是一個很重視自己私生活的人，不喜歡別人來打攪自己。

C.你是一個活潑開朗的人。你熱情大方，能夠與任何人輕鬆交往、擁有很多好朋友，你的長處就是社交。但因為你隨和的性格、一味地當老好人，有時也會招來一些不必要的麻煩。

D.你是一個沉默寡言的人。你的個性比較消極、不愛說話，交際面比較窄，但你總能交到知心朋友。你還非常重視家庭和朋友的感情，是一個保守型的人，也許因為你的保守，使你對異性的態度有時候會很僵硬。