電影節大贏家　吳慷仁扮啞打響影帝路

台灣型男吳慷仁主演、李心潔監製的馬來西亞電影《富都青年》，雖未正式公映已獲得業界人士肯定。該片早前於「第37屆瑞士佛瑞堡影展」時作全球首映，獲頒發人道精神獎及觀眾票選獎，及後更於「第25屆烏甸尼斯遠東電影節」中，再獲最高的金桑樹獎、黑龍獎及新導演獎，成爲電影節大贏家！

《富》日前片再錦上添花，入圍「第60屆台灣金馬獎」7項提名，甚至有指吳慷仁影帝贏面已被肯定！據悉，該片最近再下一城，入圍「日本沖繩太平洋國際電影節」主競賽單元，與台灣片《綠金龜的模仿犯》及香港的《我們的十八歲》拗手瓜爭獎。身為導演王禮霖對此大表興奮，又透露《富》片接下來還會出戰「香港亞洲電影節」，「波蘭亞洲電影節」以及「杜拜電影節」，等同電影「環遊全世界」。

吳慷仁今次於戲中扮演一名啞巴，故事揭露馬來西亞無籍勞工的辛酸。近日他受訪談到當初首肯接演此片時坦言：「有時候拍一部片是個直覺，當那個直覺告訴我，如果我沒參與可能會是一輩子很大的遺憾，那個原動力就會讓我做出很多改變。」事實証明他直覺很準，換來入行16年首次入圍金馬影帝。吳慷仁又直言花了很多時間籌備了很久才開工，且霸氣表示：「從開鏡到結束，我從來都沒有放棄過任何一場戲。」