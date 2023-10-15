鍾柔美考DSE有壓力　晚晚10點返家冇得食Dinner

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）昨晚（14日）出席活動宣傳新歌，獲近百粉絲到場支持並送上鮮花，Yumi現場獻唱Twins的《下一站天后》及自己新歌《下一個暑假》，笑言拍新歌MV最開心是可以喝最愛的珍珠奶茶，又透露將於11月出新歌，之後又與粉絲大合照，氹得粉絲十分高興。Yumi於台上提到被指出國讀書一事，她表示並未有此打算，一直也希望能在港升讀大學：「可以Keep住出歌同見大家。」

她受訪時表示也有看相關報道，澄清家人從未提議她到外地升學，表示自己希望留港修讀工商科，問到要應付今年DSE又要兼顧工作會否壓力大增？她説：「還好啦，開始飆啦啲壓力。（會唔會瞓唔着？）咁又冇瞓唔着，反而係好攰囉。」她指每天應付返學及補習，每天回到家也差不多晚上10時，故未有太多時間吃晚飯：「媽咪會搣生果畀我食。」另談到她今年比較多産，現時已推出了4首作品，她笑指或公司考慮了她稍後將會忙於應付考DSE，故安排歌曲先推出，問她打算何時閉關應付考試？她笑謂：「唔知呀，都會閉關，但我又唔鍾意困住，想間中出嚟做嘢見吓大家。」

談到她有去捧好友炎明熹場，欣賞對方首個個人騷，她坦言感動得想哭：「大家係《聲夢》隊友，見到佢成長咗好多，又唱得好勁跳得好勁，好戥佢開心，有咁大嘅舞台同咁多觀眾支持佢。（自己會想開騷嗎？）都想嘅，考完DSE先。」問到對年底頒獎禮信心？她直言未有考慮奬項問題：「如果有得出席頒獎典禮已經好開心，攞唔攞獎呢啲冇所謂啦。」