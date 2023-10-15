Tsubaki Factory處女港騷　岸本夢乃食太飽唔敢露肚

日本偶像女團Tsubaki Factory齊人來港，昨日(14日)假九龍灣展貿中心Music Zone舉行首次香港演唱會，11位成員施展渾身解數，全晚共換了3套歌衫，跳唱17首歌曲，包括人氣歌曲《Adrenaline Dame》及新歌《勇氣It’s my life!》等，不少日本粉絲亦專程來港睇騷。

組合出道8年，終於如願舉行首次海外演唱會，成員都苦練廣東話，落力與港迷交流。最年少的15歲成員豫風瑠乃以廣東話說：「雖然好緊張，但係好開心，你哋開心嗎？」大部分成員都是首次來港，她們透露騷前去坐小輪觀光又大擦港式美食，令她們十分難忘。成員新沼希空表示太愛菠蘿包，演唱會特別梳了「菠蘿包」髮型示人。成員岸本夢乃則搞笑自爆本來要穿露臍裝，但因前一晚在港吃太飽而搞到凸腩，無奈被迫放棄。將於下月離隊的她，笑言雖然冇機會再在香港再露肚臍，但若組合再來港開騷，請大家要再來看其他成員的肚子。

當晚香港粉絲亦精心為成員預準多個驚喜，包括向本月生日的新沼希空及福田真琳大唱生日歌，向即將離隊的隊長山岸理子及岸本送上其代表顏色的針織花束及寫滿心意的大橫額，安歌時又向舉行起手幅歡迎患適應障礙後復工的岸本回歸，令成員十分感動，揚言定必再來香港開騷。今早(15日)成員已飛到台灣，為晚上的演唱會做準備。