意國美食攻略　最啱開心Share

無論開Party或約朋友食飯，適合分享的意大利菜肯定入選，無論是配搭多多的意粉或薄餅，都令人胃口大開，除傳統風味，有餐廳更滲合不同食材和配搭為菜式添新意，亦有高級意菜推出全新換季菜單，想和朋友開心Share，正是好時候。

小館料理

意大利每個家庭都有自家食譜，美味又平易近人。早前於太古城開業的Penna，為客人提到親民而富創意的意大利南部美食，必食的油封鴨腿紅菜頭藍芝士意大利飯，油香十分又帶獨特氣息。小吃首推惹味的香烤牛骨髓配焗蠔和香烤意大利蝸牛，主菜有炭燒10安士M5和牛西冷扒和香烤三黃雞配雞汁等，其他還有龍蝦意大利芝士雲吞、卡邦尼意粉、炸牛肚和西西里風格的提拉米蘇等，和朋友分享最好。

中意混搭

秋日正是大閘蟹當造季節，除了中菜，近年亦有西餐用來配搭。於10月16日至11月19日，Pici會於晚上6時後推出限定的大閘蟹粉手工圓麵，大閘蟹粉和蟹肉加蒜頭、薑絲蜆湯和紹興酒烹煮，和麵條拌勻食滋味滿分。之後再來一口意式薑味雪糕配糖薑粒，更令人印象難忘。同時間，餐廳推出全新的Bocconi周末早午餐，當中包括吞拿魚牛油果他他、經典吞拿魚醬小牛肉、帕爾馬火腿拼蜜瓜、意式香腸燉紅點豆及意式番茄香草醬5個開胃小菜，主菜有1款招牌意大利麵，最後以提拉米蘇或意式奶凍作結，價錢同樣親民。

高級嘗味菜單

除親民的意菜，高級意菜亦有市場，中環意大利餐廳Noi由米芝蓮星級名廚Paulo Airaudo開設，近日餐廳選用阿拉斯加皇帝蟹、澳洲黑邊鮑魚和藍龍蝦等高級食材，配以時令蔬菜、柑橘類水果等入饌，推出全新秋季菜單。餐廳小食受中式點心啟發，打造出鯖魚餃子撻。烤魷魚配意式可羅納塔豬油膏，加添油香。以意式番茄吞拿魚沙律作靈感的黃尾獅魚配番茄清湯，鮮香入味。另外還有意式版本的茶碗蒸、烤龍蝦配日本南瓜蓉、海膽手工結他麵和朗姆酒意式雪糕等，每一道都令人回味。