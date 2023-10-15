姜濤最愛Cutie妹　唔敢同心儀對象發展：我應該早婚

藝人鄭裕玲（嘟姐）喺社交平台上開個人頻道，仲包辦個人訪談節目，今次佢就訪問到人氣男團MIRROR成員姜濤，而姜濤雖然唔係首次接受嘟姐訪問，但都仲好緊張，不時把玩手指。佢自言係獨子，自小受父母教導唔好咁易信人，雖然依家都較易識朋友，不過因入行後身邊太多人，令佢唔識得點去判斷。

24歲嘅姜濤自出道以來就打住A0旗號，佢嘅感情問題向來備受關注，今次佢就直言喜歡小朋友，尤其鍾意女孩，即被嘟姐問到：「你渴唔渴求結婚㗎？」姜濤心急秒答：「我點都會結婚，我應該幾早結婚。」續坦言父母感情麻麻，反而令佢嚮往有個好家庭，希望30歲左右結婚，但會隨緣，唔想太遲結婚，擔心同子女有代溝。佢又提到早前曾表示想退休：「依家都想，不過想之後生活條件更加好，35歲搣甩偶像呢樣嘢，但會繼續呢一行。可能係一完成一個作品，就會消失一段時間嗰種。」

一向愛可愛型女生嘅姜濤，被嘟姐直接問佢可曾遇過令佢心動嘅女仔，姜濤即答：「當然有！（唔開始？）唔夠膽，呢個都係我覺得下世唔想做藝人嘅原因，因為一開始感情會畀對方好多壓力，我拍拖可以去得邊？香港都出唔到街，所以相對而家唔考慮，（咁點30歲結婚？）所以咪話睇緣分囉，以前我會話專心事業，但依家如果有咪畀佢發生囉。」又掩住嘴笑，原來佢曾經遇過心儀女生，只係唔夠膽開始，佢亦坦言唔拒抗拍拖：「睇緣分啦，但如果有（對象），我覺得，唔理啦，可能我都會唔理，我會。」不過他亦明白另一半會有壓力。

姜濤形容經理人花姐係佢第二個阿媽，會同佢分享內心秘密，但自問唔聽話，音樂上好多新嘗試，兩者會有分歧。被問到若然有日花姐離開公司，咁佢點算？姜濤表示會學懂接受：「都應該，因為其實佢都攰，係時候休息吓，因為佢同時處理我哋十幾個人，冇自己生活，如果有日離開，都要學識接受，唔好依賴，唔好挽留。」

問到可會擔心將來有日失去C位？姜濤坦言：「絕對有諗過，我依家唔會講冇乜所謂，其實好多嘢你講冇所謂，都一定唔係真嘅，所以我都會驚冇咗依家呢一切。我成日都話MIRROR既係兄弟之餘亦係競爭對手，大家做緊同一件事，實會有競爭。但希望大家眼光唔好咁窄，團內比之餘，仲要同香港其他地方比較，如果有人唔再C位，我會檢視自己點樣做好啲 ，唔可以埋怨，做得唔好先會咁樣。我由細到大都係被睇衰，就算被睇衰都唔緊要，我唔會驚。」

姜濤直言出道以來都算順風順水，但亦做錯過事，例如年初嘅個人狀態同情緒宣洩，故亦冇後悔，姜濤仲直認反叛，最鍾意嘅作品就係備受爭議《鏡中鏡》。嘟姐就認同佢一旦做錯，全世界都會知道，姜濤引用姜爸爸經常講嘅比喻，要煮嘢食就唔好怕辣親手。