陳卓賢風度翩翩現身馬場　房屋局常秘羅淑佩化身Hellosss捧場

人氣劇男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（15日）現身沙田馬場，為《時尚煲呔饔馬日》擔任嘉賓，吸引大批「Hellosss」（粉絲暱稱）入場支持，當中包括曾於電台節目中自稱是「Hellosss」、及曾被拍到到機場追星的房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩。穿上一身深色暗花西裝，配襯黑色煲呔的Ian風度翩翩魅力非凡，甫出場即引來全場哄動。Ian一口氣獻唱了3首作品，包括《正式開始》、《抱抱無尾熊》及《留一天與你喘息》，令歌迷大飽耳福，期間他又遞咪向觀眾方向，笑言要突擊測驗大家對歌詞熟悉度。Ian於台上表示首次入場心情興奮，自己也曾於拍MV時嘗試策騎：「當然冇賽馬咁高速，但都係好好嘅體驗。」又表示稍後會近距離觀賽。最後他又走近觀眾席與粉絲打招呼，令粉絲再度尖叫。

Ian受訪時表示首次入場便獲邀擔任嘉賓感到榮幸：「尋晚已經緊張，陣間都會觀賽，因為平時都好鍾意睇啲速度感嘅比賽，例如賽車。」他自爆近日買了新車送給父親：「買咗架SUV送畀爸爸，因為我哋屋企人多，以前爸爸成日都想買7人車，不過依家我哋大個晒。（想爸爸車你返工？）唔使，想佢同媽咪周圍去可以方便啲，我知道媽咪近排都偷偷學返車，佢本身有車牌。」除了買車送爸爸，原來他早前亦帶父母到日本旅行，更自己編排行程非常孝順：「都有壓力，Plan行程會擔心自己啱嘅唔啱佢哋玩，同埋爸爸從未去過旅行，今次迫佢請假去。」他指雖然一家人向來內斂，但得知父母也玩得很開心，自己也很滿意。問到送車又請父母旅行是否用晒積蓄？他笑謂：「大家有工作記得搵我，哈哈！（今日報酬可以Cover？）報酬嗰啲我唔太清楚，總之大家有工作記得搵我。」

談到房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩都有來捧場，Ian感謝對方支持：「知道佢之前都有嚟活動支持，同喺電台節目讚我，媽咪都有聽節目，仲話我叻仔替我驕傲。」他再次感激對方支持，同時亦希望大家給予署長空間：「相信佢都係喺公餘時間做啲令自己開心同享受嘅事，大家唔好畀壓力佢。（喺後台有合照？）有打招呼傾偈。」