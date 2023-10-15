梁朝偉首次入圍金雞影帝　孖王一博大殺四方

第36屆中國金雞獎於11月1至4日舉行，早前網上曾流出疑似入圍名單，原來都係假嘢，今日（14日）大會終於公布入圍名單，當中奇幻史詩片《封神第一部：朝歌風雲》提名9項最多，梁朝偉更係首次入圍金雞影帝，同影帝級內地男星黃渤一爭長短，其主演諜戰片《無名》共提名8項！

《無名》今次同《封神》形成雙雄爭霸局面，26歲內地頂流偶像王一博以《無名》角逐「最佳男配角」，其參與演出嘅另一電影《長空之王》亦有5項提名，粉絲興奮叫好，惟有網友質疑佢實力，指其流量有可能係助佢入圍嘅原因之一。

不過上屆金雞影帝朱一龍主演嘅懸疑片《消失的她》、由張藝興主演嘅詐騙題材口碑之作《孤注一擲》，皆無任何入圍項目，被不少網友視為遺珠。另外，惠英紅亦憑《我愛你！》入圍影后，反而早前流傳嘅周冬雨、劉浩存等全部冇影；曾奪金雞獎影帝嘅內地男星鄧超，今次就入圍最佳導演獎，令人喜出望外。

第36屆中國金雞獎部分入圍名單：

最佳男主角：

楊皓宇（《宇宙探索編輯部》飾唐志軍）

宋洋（《回西藏》飾老孔）

黃渤（《學爸》飾雷大力）

梁朝偉（《無名》飾何先生）

惠王軍（《撥浪鼓咚咚響》飾苟仁）

最佳女主角：

閔妮（《最後的真相》飾金喜妹）

何賽飛（《追月》飾戚老師）

殷桃（《萬裡歸途》飾白嫿）

黃堯（《白塔之光》飾歐陽文慧）

惠英紅（《我愛你！》飾李慧如）

最佳男配角：

王一博（《無名》飾葉先生）

李雪健（《封神第一部：朝歌風雲》飾姬昌）

金巴（《回西藏》飾久美）

胡軍（《長空之王》飾張挺）

雷佳音（《滿江紅》飾秦檜）

最佳女配角：

萬茜（《學爸》飾火嫂）

王聖迪（《保你平安》飾魏磨礪）

葉童（《我愛你！》飾趙歡欣）

袁泉（《封神第一部：朝歌風雲》飾姜王后）

黃米依（《永安鎮故事集》飾小顧）

最佳故事片：

《無名》

《中國乒乓之絕地反擊》

《長空之王》

《毒舌律師》

《封神第一部：朝歌風雲》

《流浪地球2》