Samsung新FE手機　多色玩親民？

Samsung已一段時間沒有推出FE系列產品，所謂「FE」即Fan Edition，目標是粉絲族群，為他們帶來價錢更親民的準旗艦選擇。全新Galaxy S23 FE將於10月27日在港上市，入場費5千元左右，沿用S23+的直板圓角設計，但就增加更多鮮明配色，包括薄荷綠、椰子白、芝麻灰、香芋紫。屏幕則用上6.4吋Dynamic AMOLED 2X技術，支援Vision Booster功能，懂得自動因應場景調節光暗。

其他規格也達準旗艦級數，例如Snapdragon 8 Gen 1 處理器、8GB RAM、IP68防水防塵、5,000萬像素3鏡頭等等，其中相機模組支援3倍光學變焦、Nightography黑夜亮攝、VDIS影片數碼防手震及OIS光學防手震。較可惜是容量僅有256GB ROM，且不能安裝microSD卡，拍片影相就要慳住用了！另外，它的電量只有4,500mAh，不算太大但都支援25W快充，可在30分鐘充電至50%。

同期加映︰極速充電之選

若嫌以上手機售價未夠親民，同期仲有另一台準旗艦motorola edge 40，售價三千左右，擁有6.55吋無邊曲面144Hz玻璃屏幕和曲面人做皮革背蓋，厚度僅有7.58mm，並提供IP68防護、50MP寬闊光圈相機鏡頭及68W極速充電功能，只需10分鐘即可提供整天電力。