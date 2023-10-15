港韓影帝首次世紀聚頭！宋康昊自薦「星女郎」

《第20屆香港亞洲電影節》於13日開幕，韓國影帝宋康昊亦憑開幕電影《韓戲逼人》來港出席活動，而繼早前喺影迷見面會上同粉絲近距離接觸互動後，今日（15日）周星馳亦喺社交網社交網晒出2張同宋康昊嘅合照，而照片出甫冇耐，更瞬間造成轟動，引嚟唔少粉絲激動留言。

只見周星馳喺社交網晒出一張手持紅牌、黃牌同宋康昊嘅合照，以及一張2人一齊拎住《茅躉王》簽名海報嘅合照，並寫道：「如果是神級影帝宋康昊的粉絲，應該知道我們曾經隔空合作的《茅躉王》。」原來早喺2000年，周星馳就於電影《茅躉王》中為宋康昊廣東話配音結緣，而周星馳亦透露道宋康昊嘅太太相當鍾意《少林足球》：「聽說宋太甚喜歡《少林足球》，小弟乘勢邀請宋先生參演《少林女足》球證一角，宋先生反問為何不是演球員？憑他演技演女足毫無難度！我醍醐灌頂，頓時開竅。」

周星馳嘅甫文中，字裏行間都透露着想邀請宋康昊出演《少林女足》，雖然最後係咪真係會合作就未知，不過消息一出都引嚟唔少粉絲激動道：「等睇球證嘅精彩演出！」、「宋先生扮女人，搵返當年『如花』嘅感覺，正呀喂！」、「覺得星爺可以考慮宋影帝嘅要求，女足隊員佢確實可以！」認真搞笑。