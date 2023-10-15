裕美爆林作近況　幫男友洗白：佢都係受害者！

藝人薛家燕、裕美、黃建東、方俊、譚日康和玄學家七仙羽（七師傅）今日（15日）出席活動。被獲封為「最佳女友」的裕美分享了林作的近況，指林作之前太忙，現在反而是一個很好的時間可以讓他得到充分的休息，以便走更遠的路，工作的事情就暫時交由她去做：「佢依家好煩，成日問我幾時得閒理佢，明明之前係佢忙到唔得閒理我，依家調番轉頭。」她表示林作現在情緒十分穩定：「佢一直都好堅強，佢打算睇晒屋企啲書，思考吓人生咁。」她坦言林作其實也是一名受害者：「我成日喺佢身邊，我知道佢嘅為人，佢係得把口，佢唔係真係想害人，所以我先想盡力咁幫佢。（出街有冇畀人指指點點？）冇啊，其實係佢炒保險嘅時候我已經驚佢出街畀人打，但發覺又冇。」又謂自己的人生也經歷了不少風波，亦曾受到過來自網絡上的攻擊，所以對林作的處境感同身受。

提及裕美不久前在日本終於與父親團聚，她透露現在每天都有與父親聯絡，父親亦看過林作的照片，形容林作長得像聰明人：「佢係聰明嘅，同埋我成日覺得太聰明嘅人，佢諗嘢好唔平凡，變咗佢成日會想對抗世俗嘅諗法，所以搞咗好多嘢出嚟。」不過父親並不知道林作在香港發生的事。

另外，七師傅則致送了自己撰寫的龍年運程集給裕美，希望由她代為傳交給林作：「我好想幫吓佢，佢又好鍾意睇書，咁我就送本書畀佢，希望佢平安。」指林作下年運程還未有好傳的迹象，需要多念經才能逢凶化吉：「佢一定要諗經修行，同埋懺悔，因為佢罪孽多，所以每日起碼要做最少3,000個大禮拜，得罪過咩人每日都要叩頭懺悔。」又指自己從前修行也需同樣做3,000個大禮拜，稱林作如有恒心堅持每日做跪拜，半年內就可轉運。被問做這些儀式要否需先戒色？七師傅回道：「佢冇乜色，佢同女朋友咩都冇做過，我睇佢氣場就知，長期冇嘅，佢對任何女人都冇興趣。」裕美亦在旁證實道：「只要你同林作一齊都冇乜色。」七師傅又爆林作母親當初屬意林作娶自己：「因為佢阿媽鍾意錢，而且當初林作阿媽好唔鍾意裕美，後尾係我將佢哋撮合一齊。」建議林作可以向神父的方向發展：「呢條路好啱佢，因為佢講得又吹得，對宗教知識要多，婦孺要鍾意聽佢講嘢，要有一定知名度，咁佢經過今次件事，冇事就可以話係神迹，然後可以開間教堂叫人捐錢，最後仲可以賣埋保險，成條路我都同佢諗好啦。」