陳豪舉腳支持陳茵媺復出拍劇　一直擔心邊個係男一

藝人陳豪與太太陳茵媺主演的無綫新劇《羅密歐與祝英台》明晚（16日）首播。「雙陳」夫妻檔於戲中打到飛起，2人日前接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問。陳豪對於陳茵媺復出拍劇表示開心：「我好支持佢拍劇，之前拍《誇世代》時，監製已經想邀請佢復出，我想將個決定權交畀佢，不過當時小朋友仲係好細，佢未太安心出番嚟拍嘢。而今次我初初都諗過邊個可以同佢拍檔，襯佢做男主角，點知原來監製安排咗我。」

陳茵媺則表示：「再拍劇非常緊張，今次要一人分飾兩角，所以圍讀咗好多個星期，因為要扮男仔，所以要執番自己嘅聲調，壓低把聲。（仲要紮胸同剷青頭髮。） 紮胸好辛苦，因為自己有好多動作戲份，有時都抖唔到氣。至於剷青頭髮，出到嚟覺得好型！其實到依家拍完底部有啲頭髮都未出返晒，仲未留到啲頭髮。」她又坦言首天開工已緊張到想嘔：「老公有時冇佢嘅戲份都會嚟探班，睇吓我有冇嘢食，好照顧我，不過今次要做兩個角色，我都同佢講需要一啲空間，投入情緒同入戲，所以唔可以太過Caring。我都希望可以多啲幕前演出，考慮全職做番演員，更希望可以同唔同嘅男藝人合作。」