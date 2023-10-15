雖然話好似好多人唔多願出夜街，查實仲有好多為食一族願意約同三五知己外出吃晚飯喇！好似最近就有多間新開中菜餐廳，有主打炭火燒烤與烤魚、又有大玩新派中式廚師發辦的餐廳等，為識飲識食的巴絲打交織出真正的滋味夜繽紛！

深宵開餐

喜歡食火鍋及酸菜魚的應該聽過「淥鼎記」這間餐廳的名字，是不少火鍋迷的人氣之選，集團最近於荃灣開設另一間以惹味炭火燒烤新鮮海鮮、烤魚及百年小麥精釀啤酒為主的餐廳──漁樂場 Grill and Booze。餐廳佔地達9千平方呎，相當舒適寬敞，名字取「娛樂場」諧音，全因餐廳以拉斯維加斯娛樂場為設計裝潢藍本，飾有不少霓虹燈及燈泡之餘，還設有800吋大型投影螢幕的表演舞台及多個主題區域，加上營業凌晨3時，帶來多種娛樂優惠，讓巴絲打晚餐開始食住玩！美食方面，主打的炭火燒烤由擁有多年經驗的日本師傅以備長炭即叫即燒，種類豐富，尤以海鮮最多選擇，好似烤蠔、烤蟶子、烤扇貝、烤大蝦等，而烤骨腩更用上脆肉鯇腩，鮮甜帶點焦香味，一咬亦爽脆結實，絕對是回味之選。餐廳更引入湛江有名的「濕辣牛肉串」，以嫩滑爽口的牛肉串配上各種酸辣清甜的蘸酱，4款口味包括鮮磨山葵、香辣、胡椒黑椒及孜然，有別於傳統燒烤，在烤牛肉時會反覆塗上特色蘸酱，從而達到濕潤口感，濕漉漉的牛肉串香而多汁。烤魚方面，主打正宗重慶萬州「濃厚五味烤魚」有5種口味選擇，包括王牌藤椒烤魚、招牌香辣烤魚、山城毛血旺烤魚等，可自選不同辣道，務求辣得過癮！同場更設有港式炭爐燒烤，除了人氣的燒雞翼外，還有烤魷魚、金沙骨、燒菠蘿等。大吃之後，更有多款飲料選擇，烈酒生啤、精釀啤酒甚至無酒精飲品如手打鴨屎香檸檬茶、霸氣玉油柑等，選擇超豐富，愈夜愈繽紛好玩！

新派粵菜

中式廚師發辦可以說是近年大熱，而最近於中環九如坊蘭桂坊酒店開業的高級中菜廳「鴨巴甸公館」，主打粵菜，但用上「廚師發辦」模式奉客，故沒有固定菜單，全部由經驗豐富的Adam師傅根據當日市場食材的新鮮度和供應情況來設計菜式，再糅合創意與傳統炮製而成。每間餐廳總有自己的招牌菜，新店亦不例外，包括黑魚子鵝肝慕絲、酒香乳龍蝦、珍醋醃製花膠扒、四川麻香烤海魚、果木煙熏脆皮手撕雞伴廿五年東甲陳皮等。當中的酒香乳龍蝦是傳統經典粵菜之一，經過Adam師傅重新演繹後將口感輕盈的蛋白加入一絲絲花雕酒香及流心鹹蛋黃，再搭配上肉質清甜的新鮮龍蝦，帶來精巧細膩又富層次的口感。創意作的珍醋醃製花膠扒就有別於傳統烹調花膠，師傅棄用蠔汁或鮑汁，大膽地用上傳統薑醋煮法來炮製，花膠的鮮味與珍醋的酸甜結合，以為很違和，但味道卻出奇地夾！至於果木煙熏脆皮手撕雞伴廿五年東甲陳皮是一道用上現代烹調技巧炮製的傳統菜式；手撕雞肉肥美多汁，搭配上廿五年東甲陳皮的獨特風味，讓大家體驗到別具特色的滋味。至於餐廳內裝，走復古典雅風格，裝修色調以翠綠色為主調，結合紅木色調的家具、碎花布紋壁紙、優雅的水晶吊燈等，營造出英式古典中雋永的優雅韻味的氣氛。