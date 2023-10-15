謝安琪兩個細路有音樂天分　考慮一家四口夾張氏Band

歌手謝安琪（Kay）今日（15日）現身銅鑼灣，伙拍由她主演的電影《4拍4家族》中的「家人」包括身兼監製的泰迪羅賓（Teddy Robin）、Anna hisbbuR、陳諾霆（Rondi）及張進翹等，齊齊夾Band於街頭Busking，吸引大批歌迷到場支持。

以型格黑色露腰背裝現身的Kay，直言非常開心：「有十幾年冇落區做Busking，出道前有做過，因為每次都要申請，入行後公司建議唔好做咁多啦，除非商場騷。」她表示可以與前輩Teddy Robin及新晉音樂人一起夾Band感覺興奮：「拍咗呢部戲大家感情好咗，似咗一家人同似隊Band，都想約多啲出嚟夾Band。」她表示求學時期已是Band友，更試過參加比賽。

問到會否與老公及仔女一家四口夾「張氐Band」？她笑謂：「我哋屋企有2個新歌手，唔錯值得提攜，好過佢阿爸阿媽，咁細個表現出嚟嘅唱歌天分都令我幾驚喜。」她指自己年輕時曾參加合唱團，但仔女二人則未受過任何訓練，問到要訓練多久才出道？她指阿仔有彈結他及打鼓，囡囡則有彈鋼琴，但經常出現信心不足：「因為成日見到我哋身邊嘅專業人士玩，佢哋會覺得自己好渣，所以都想介紹Robin畀佢哋識。」

另她表示正忙造新歌，稍後便會推出，亦會為快將播出的劇集做後期配樂，唱主題曲及片尾曲，又透露已入紙申請紅館檔期，目標想下年8月、10月或年尾開騷。