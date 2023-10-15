野崎萌香 落入凡間的天使

以前啲人見到靚女，好興以「仙女下凡」嚟形容對方，家陣就索性用上「女神」呢個標籤，而今日為大家介紹嘅寫真女優野崎萌香，不但有條件成為「世界級女神」，仲被人稱為「落到地上的天使」呢！

天生麗質

日本寫真界有龐大市場，造就咗大量靚女上位，更不乏紅遍東亞嘅例子，但稱得上世界級美女，又似乎冇幾多個，早前加入寫真女優行列嘅日菲混血兒Angela芽衣，算係有咁嘅資格，而今年33歲嘅野崎萌香，同樣得到唔少人追捧。

曾經係時尚雜誌專屬模特兒嘅萌香，有一對電力十足嘅大眼睛，一舉手一投足散發住顛倒眾生嘅綺麗氣質。另外，身材高挑嘅萌香，唔止有一雙又幼又長嘅美腿，上圍仲生出一對飽滿且軟彈適中嘅極品F奶，難怪可以獲得「女神」、「天使」等稱號啦！

時尚網紅

早喺十幾年前，萌香已被星探發掘做課餘模特兒，後來佢參加咗「第7屆TGC小姐選拔大賽」，獲得亞軍兼攞埋雜誌專屬模特兒合約，陸續有大品牌搵佢拍廣告，仲為電視節目《關口知宏之Only1》做助理主持。由於萌香太有明星相，影視作品都演過唔少，包括電視劇《CRISIS 公安機動捜査隊特捜班》同埋電影《新宿天鵝II》。

值得一提，萌香喺近年做埋網紅，不時拍片分享美容心得、介紹產品同時裝。而喺最近，佢好積極拍寫真，並憑住絕色美貌同火辣身材，成功搶佔雜誌封面位置，果然有料到！