柔情似水 誘人「軟」實力

喺兩性關係中，男人要夠硬，相對嚟講，女人就要夠軟，先可以達致陰陽調和，難怪好多女人都會喺男人面前表現得柔情似水，務求令對方心軟，呢啲咪叫軟實力囉！至於喺情色世界入面，仲有啲「軟（Soft）」會令男士情不自禁，今日就同大家數一數。

Soft Peat 軟滑彈手

講到Soft，原來女人身上有個部位叫「Soft Peat」，大家估吓係暗指邊度？上圍？No！答案係臀部，而且呢個俚語係專指彈力十足嘅美股！話時話，判斷臀部靚唔靚係有數得計，英國曼徹斯特城市大學心理學講師David Holmes就提出美股計算方程式：（S+C） x （B+F）/（T-V）。當中S係指臀形，以水蜜桃形為最佳，可得4分；C為圓度，最圓者可得4分；B指擺動度，能晃唔停兼彈力強者可得5分；F指結實度，最結實者可得5分；T係指緊膚度，最高可得5分；V係指腰臀比例，最高分為4分！根據呢條公式計出嚟，滿分為80，愈近呢個分數，代表臀部愈正，大家不妨參考吓！

Soft Landing 借力反攻

騎乘係女人主導嘅體位，男方瞓喺度都可以進行，如果想喺抽送過程中反客為主，又擔心腰力唔夠，不妨試吓借用健身球嚟幫幫手。呢一招性愛體位名為「Soft Landing」，玩法同騎乘差唔多，男士先瞓喺瑜伽波上面，跟住女方以背向式坐喺男伴身上，就可以進行活塞運動。由於瑜伽波有彈力關係，男士可以借力向女伴嘅蜜洞進攻。如果屋企冇瑜伽波，可改用彈床、水床或梳化，只要有番咁上下彈力，一樣能達到相同效果。

《Soft in the Middle》 軟中有硬

彈中帶軟嘅巨乳，係唔少男士嘅「死穴」，未摸已興奮，若然喺床戰中遇見，嗰種感覺會有幾咁暢快？由Digital Sin喺2006年推出嘅《Soft in the Middle》，就搵嚟Dylan Ryder、Brandy Talore、Daryn Darby等多位巨乳脫星，喺鏡頭前演畀你睇。呢套四仔由Tyrone Shuz執導，片名講到明中間嗰度軟綿綿，不期然令人意識到兵器被雙峰包夾嘅畫面，難怪當年一班胸奴未睇已興奮！

同場加映：軟體J奶妹姬咲華

日本AV封面周不時出現「軟體」呢兩個字，意思指柔軟度高嘅身體，暗示片中女優有能力應付到各種高難度體位，而講到軟體女優，以SOD子品牌「青春時代」專屬女優身份出道嘅姬咲華，算係近年較有代表性嘅一員。

1999年出生嘅姬咲華，出道時憑住一對40I爆乳備受注目，2021年轉做企劃單體女優後，人氣更勁，仲喺同一年成為FANZA上半年最高銷量女優第2位添！由HIBINO推出嘅《軟體J罩杯嘅溫柔老婆》，可以話係當年嘅人氣作品之一，阿妹喺片中化身溫柔人妻，搭上小鮮肉之餘，更對住鏡頭表演一字馬，軟體功架表露無遺！