姜濤捕獲姜糖打卡　自稱史上首位尾隨粉絲的偶像

由台灣女星宋芸樺、MIRROR成員姜濤、金鐘視帝姚淳耀、偶像劇女神魏蔓、李嘉文（Jessica）主演的台灣新片《我的天堂城市》早前在台灣告票房失利，上映半個月僅收41萬港元票房，但轉戰香港時卻票房向好，由11號首映至今日（15日），在姜糖（姜濤粉絲）的助攻及連場謝票造勢下累積票房超越250萬港幣。

首次在香港參與謝票的姜濤不停在謝票場開始前高呼「好玩」，又連忘感謝粉絲在開畫日的支持，更打趣提粉絲不要餓壞「追夢之前，一定要食飽飯先」。至於Jessica亦保持高漲情緒，大爆自己有將親身經歷加入電影之中，包括與前男友相處的感受和「You are my New York」這些情話，也是她自己主動向導演分享，並將其放進角色的對白之中。主演們的全程投入，加上現場粉絲的熱情打氣，。

此外，姜濤於於電車廠附近跑步，巧合地遇上姜糖到《我的天堂城市》電影主題電車打卡，一向搞笑的他更從遠處拍下這個盛況，更於社交網發布整個過程，笑稱自己為「史上首位尾隨粉絲的偶像」，令粉絲哭笑不得。

同時，承接首周票房佳績，電影公司率先預告電影公映第二周（10月19日起）將會向購票觀眾送出數量有限，先到先得，送完即止的角色主題貼紙贈品，下周末更會加推特典場，場次戲票將包含特製筆記本乙本。