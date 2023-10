姜濤捕獲姜糖打卡　自稱史上首位尾隨粉絲的偶像

由台灣女星宋芸樺、MIRROR成員姜濤、金鐘視帝姚淳耀、偶像劇女神魏蔓、李嘉文(Jessica)主演的台灣新片《我的天堂城市》早前在台灣告票房失利,上映半個月僅收41萬港元票房,但轉戰香港時卻票房向好,由11號首映至今日(15日),在姜糖(姜濤粉絲)的助攻及連場謝票造勢下累積票房超越250萬港幣。

首次在香港參與謝票的姜濤不停在謝票場開始前高呼「好玩」,又連忘感謝粉絲在開畫日的支持,更打趣提粉絲不要餓壞「追夢之前,一定要食飽飯先」。至於Jessica亦保持高漲情緒,大爆自己有將親身經歷加入電影之中,包括與前男友相處的感受和「You are my New York」這些情話,也是她自己主動向導演分享,並將其放進角色的對白之中。主演們的全程投入,加上現場粉絲的熱情打氣,。

此外,姜濤於於電車廠附近跑步,巧合地遇上姜糖到《我的天堂城市》電影主題電車打卡,一向搞笑的他更從遠處拍下這個盛況,更於社交網發布整個過程,笑稱自己為「史上首位尾隨粉絲的偶像」,令粉絲哭笑不得。

同時,承接首周票房佳績,電影公司率先預告電影公映第二周(10月19日起)將會向購票觀眾送出數量有限,先到先得,送完即止的角色主題貼紙贈品,下周末更會加推特典場,場次戲票將包含特製筆記本乙本。