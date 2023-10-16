星玄︱張曦雯棄短髮造型　Cool爆女強人露黃蜂腰

今日係10月16日，農曆九月初二，宜祭祀、捕捉、田獵，最旺生肖係馬，屬馬嘅人事業旺，有想法、有魄力，可以喺於職場上大展拳腳。張曦雯就係屬馬，早排播完嘅《破毒強人》，佢嘅短髮造型令觀眾印象深刻，可惜結局係Bad Ending，搞喊一班Fans，不過大家唔使傷心，因為Kelly已經同同一個班底，開拍另一部「強人系列」新劇《企業強人》，留番長頭髮嘅佢，唔知今次又會玩咩造型呢，早排仲身穿閃令令小背心搭黑色長裙，露出fit爆小蠻腰，個樣勁Cool，連高海寧都大讚「靚到呢」。向來百變嘅Kelly，拍劇又得、做港姐評判亦得，大把人搵你出Job，話你事業勁旺，真係一啲都唔誇張。

今日幸運星係射手座，你哋愛情運非常好，無事獻殷勤、伴侶更愛你。16歲嘅鍾柔美原來就係射手座，啱啱升上中六嘅佢，現時要兼顧工作同讀書，又要準備今年嘅DSE，淨係返學補課補習，每日瞓得5、6個鐘，連拍拖都冇時間，雖然Yumi係「A0」從未拍過拖，但佢覺得呢一刻唔係時候，所以暫時冇去諗呢啲嘢，仲話感情要睇緣分，到廿幾歲先再諗。咁又係呀，Yumi你後生又咁靚女，要拍拖實大把機會啫。另外雙魚座財運唔錯，謹記知足常樂，唔可以貪得無厭呀。