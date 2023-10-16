陳凱詠蛻變　谷出湯碗胸

歌手陳凱詠（Jace）經歷1年雪藏期及飽受失戀之痛，終於重整旗鼓，宣布一口氣推出5首曲詞包辦的新歌，更大晒事業線顯示強勁事業心，其大尺度蛻變造型，獲圈中好友衛蘭及前女團成員陳穎欣（Yanny）留言應援。

入行6年的Jace憑代表作《天生二品》及《隔離》走勢凌厲，惜去年跟唱片公司鬧翻而被掟入「雪櫃」，演藝事業急凍逾年，期間她又跟拍拖3年的導演男友陳健朗分手，但她走過人生低谷後準備邁向高山。成為獨立歌手的她前晚宣布推出新歌，並上載全新造型照，穿上窩釘連身束衣的她，谷盡32B上圍變「湯碗胸」，更隱約透出乳環，又大晒腰間及手肘的紋身，好友衛蘭留言支持：「I love this」，Yanny也狂撳一團火的emoji讚她超Hot。

心情如初出道

已成立自家工作室的Jace今日推出共有5首新歌的數碼EP《HATCHING》，全部由她自資兼一手包辦曲詞，透過音樂呈現休息期間的心情、轉變及成長，她昨日受訪時表示：「《HATCHING》係孵化嘅意思，感覺好似懷胎10月咁，因為第1首歌《掰掰歌》係1月時喺美國寫，製作到面世成10個月時間，歌嘅類型都幾唔同，冇話計走咩風格，只係將真實感受同鍾意嘅音樂擺晒出嚟。」又指心情如初出道時，緊張及興奮居多。對於年底才出新歌，角逐年底頒獎禮獎項較蝕底，她表示：「有得玩已經好開心，睇吓年底有冇得玩吓啦，希望自己將來可以走得更遠。」

提到新造型大膽，她說：「冇咩話大唔大膽，因為有首歌叫《練功》，所以諗到呢個有少少旗袍領、中國風嘅造型。」她又指近期工作忙，沒時間跳舞及健身，惟有靠節食保持身形。