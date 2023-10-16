廣咩︱梁嘉琪估正字又答錯「好啃」：我要學多啲拼音！

《廣咩》是一檔以廣東話為主題的節目，每一集都會為大家介紹前千奇百趣的廣東話正字知識。上一集陳星妤挑戰失敗，這一集我們請來了梁嘉琪作為挑戰嘉賓，她在之前未能挑戰成功，不知道此次面臨新挑戰，她能否超越自己呢？

問題：以下哪個字詞是「好啃」的正字？

A.好勍

B.好擎

C.好掯

梁嘉琪：「我覺得第一個是『掠水』的意思，第二是眼擎擎的擎，所以我選擇第三個，因為是剔手邊加『肯』字，把『肯』字讀得歪一點，就是啃。我有信心！為甚麼我會錯？原來A才是『好啃』，好像也的確如此，如果有一個京字邊，的確是有類似『K』字音，我會學多一些拼音的，下次一定會答對的！」想必大家也在疑惑為何「勍」是正確答案，接下來就讓我們的星級主持關楓馨，為大家解釋一下正字來源吧。

關楓馨表示：「廣東話口語中説的『好啃』，它的正字是『好勍』。主要形容味道十分強烈，有些語境會形容一個人很厲害。當我們去吃壽司，吃了一大口芥辣，我們會說：『哇，啲芥辣真係好啃啊！眼淚水都飆晒出嚟！』《左傳‧僖公二十二年》中是這麼寫的，『勍敵之人，隘而不列天贊我也。』而『勍』解作強而有力，之後就引伸為味道好強烈的意思，本字讀音讀作『瓊』，而作為『好啃』的正字時，就俗讀為『啃』。」

關楓馨分享了她的朋友的一個小秘訣，她的朋友宣稱如果有腸胃炎，那麼喝一些濃度很高、很勍的酒，反而能很好地緩解腸胃炎。但這個方法大家還是不要胡亂嘗試，還是要按照自己的身體狀況哦。

化妝：@joanne_starryavenue

髮型：Kenny Chan @ HAiR